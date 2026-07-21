Nga tuyên bố bắn hạ hơn 900 UAV Ukraine trong vòng 24 giờ

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố bắn hạ 917 máy bay không người lái (UAV) cùng nhiều tên lửa của Ukraine chỉ trong một ngày.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20-7 tuyên bố các lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 917 UAV cánh cố định, 8 quả bom hàng không có dẫn đường và 4 quả đạn của hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS do Ukraine triển khai trong vòng 24 giờ qua.

Lực lượng không quân, tên lửa và pháo binh Nga đã mở các đợt tập kích nhắm vào 142 khu vực, bao gồm các xưởng lắp ráp và kho chứa UAV tầm xa, trung tâm logistics, hạ tầng giao thông - năng lượng, cùng các điểm bố trí quân tạm thời của Ukraine.

Hạm đội Biển Đen của Nga cũng xác nhận đã tiêu diệt 2 xuồng không người lái của đối phương.

Cùng ngày, Hiệp hội Đường ống Caspian thông báo một vụ tấn công bằng UAV đã nhắm vào tàu chở dầu NELSA gần cảng Biển Đen.

Trước đó một ngày, hai tàu chở dầu ASIA và NISSOS IOS cũng bị tập kích, làm gián đoạn tạm thời hoạt động vận chuyển dầu từ khu vực Biển Caspian ra thị trường quốc tế.

Theo dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.400 binh sĩ (bao gồm cả con số bị thương, tử vong, mất tích....) trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ qua.

Trong đó, quân đội Ukraine đã mất hơn 145 binh sĩ và một xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Bắc Nga, khoảng 210 binh sĩ và 8 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực của Cụm tác chiến Tây và hơn 140 binh sĩ và 9 xe bọc thép chiến đấu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Nam.

Trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine cũng mất hơn 350 binh sĩ và một xe bọc thép trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Trung tâm của Nga, khoảng 505 binh sĩ và một hệ thống phóng rocket đa nòng trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Đông và hơn 60 binh sĩ cùng hai trạm gây nhiễu trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến Dnepr.