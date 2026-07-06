Ấn Độ: Tòa nhà đổ sập giữa trận mưa lớn, 6 người thiệt mạng

ANTD.VN - Ít nhất 6 người thiệt mạng và 1 người bị thương sau khi tòa chung cư 3 tầng bị đổ sập trong trận mưa lớn ở Mumbai, Ấn Độ.

Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ sập tòa nhà

Nhà chức trách địa phương cho biết, tòa nhà căn hộ chung cư, tại khu Mankhurd thuộc Mumbai, thủ phủ của bang Maharashtra đã bị đổ sập vào đêm 5-7.

Theo Cơ quan Quản lý Đô thị Brihanmumbai (BMC), vụ việc xảy ra tại khu vực Janta Nagar trong lúc có trận mưa lớn kéo dài.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đội cứu hộ đã nhanh chóng đến hiện trường và tiến hành giải cứu những người bị mắc kẹt.

Nguyên nhân chính xác của vụ sập nhà đang được điều tra. Các quan chức cho biết các hoạt động cứu hộ và dọn dẹp đang được tiến hành.

Lực lượng chức năng cũng đang đánh giá xem liệu có nguy cơ nào khác đối với các công trình liền kề hay không.

Mưa lớn trút xuống Mumbai ngày 5-7 làm gián đoạn hoạt động bay tại sân bay quốc tế của thành phố trong gần một giờ, gây ngập lụt nhiều tuyến đường và làm đổ nhiều cây trên khắp thành phố.

Cục Khí tượng Ấn Độ đã ban hành cảnh báo đỏ cho Mumbai, cảnh báo về lượng mưa cực lớn.

Mưa lớn cũng gây ra sạt lở đất trên đường cao tốc nối Mumbai với Pune, buộc tuyến đường phải đóng cửa và làm gián đoạn giao thông giữa hai thành phố.