Nhật Bản quan ngại Hải quân Trung Quốc, Nga bắn đạn thật trong vùng đặc quyền kinh tế

ANTD.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro vừa lên tiếng cảnh báo về sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Bắc Kinh và Matxcơva sau đợt tập trận bắn đạn thật của tàu chiến hai nước trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản.

Ảnh do Bộ Tham mưu liên hợp Nhật Bản cung cấp cho Kyodonews cho thấy, tàu khu trục tên lửa dẫn đường của hải quân Trung Quốc (bên trái) và một tàu hộ vệ của Nga tham gia một cuộc tập trận bắn đạn thật

Ngày 20-7, phát biểu tại Triển lãm Hàng không Quốc tế Farnborough (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro cho biết, một tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Trung Quốc đã diễn tập bắn súng máy vào ngày 19-7 bên trong vùng EEZ của Nhật Bản, cách đảo Okinotori - lãnh thổ cực nam của Nhật Bản khoảng 180 km về phía tây nam.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, nhóm tàu chiến gồm 3 tàu quân sự Trung Quốc và 1 tàu tuần tiễu Nga trước đó đã cùng đi qua vùng biển nằm giữa đảo chính Okinawa và đảo Miyako ra Thái Bình Dương.

Đây là lần đầu tiên cơ quan quốc phòng Nhật Bản phát hiện và công khai một cuộc diễn tập bắn đạn thật của quân đội Trung Quốc ngay trong khu vực EEZ của nước này.

Dù chưa ghi nhận thiệt hại đối với các tàu thuyền thương mại xung quanh, phía Tokyo đã lập tức gửi thông điệp quan ngại tới Bắc Kinh qua đường ngoại giao, nhấn mạnh các cuộc diễn tập bắn đạn thật có thể gây nguy hiểm cho an ninh hàng hải.

Tàu khu trục thuộc lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản đã bám sát và giám sát chặt chẽ mọi di chuyển của nhóm tàu chiến Nga - Trung.

Ông Koizumi đánh giá vụ việc cùng các đợt tập trận chung gần đây cho thấy sự hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc giữa hai quốc gia này, đồng thời nhấn mạnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương gắn liền với an ninh khu vực Đại Tây Dương - châu Âu.

Trước các thách thức an ninh gia tăng, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản khẳng định Tokyo đang đẩy mạnh chiến lược phát triển công nghiệp và công nghệ quốc phòng nhằm bảo đảm năng lực sản xuất, đồng thời mở rộng hợp tác xuất khẩu vũ khí và phát triển khí tài quân sự thế hệ mới cùng các đối tác châu Âu.