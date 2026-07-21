Lý do cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hungary bị điều tra sau khi 'nhảy việc'

ANTD.VN - Chính phủ Hungary vừa mở cuộc điều tra quy mô lớn đối với cựu Bộ trưởng Ngoại giao Peter Szijjarto liên quan đến các thỏa thuận ưu đãi cho hãng xe điện Trung Quốc BYD, sau khi ông này bất ngờ từ chức để sang làm lãnh đạo cấp cao cho chính tập đoàn này.

Ông Peter Szijjarto

Cuộc điều tra được công bố chính thức sau khi ông Peter Szijjarto tuyên bố từ chức Nghị sĩ Quốc hội ngày 15-7-2026 để đảm nhiệm vị trí quản lý tại hãng sản xuất xe điện hàng đầu thế giới BYD.

Việc chuyển từ cơ quan nhà nước sang doanh nghiệp quá nhanh chóng của người từng đứng đầu ngành ngoại giao Hungary đã dấy lên làn sóng phẫn nộ và cáo buộc nghiêm trọng về xung đột lợi ích.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Hungary Peter Magyar khẳng định chính phủ sẽ rà soát toàn bộ các quyết định, đàm phán và cam kết quốc gia mà ông Szijjarto từng thực hiện cho BYD.

Trong thời gian tại vị dưới thời cựu Thủ tướng Viktor Orban, ông Szijjarto là nhân tố then chốt giúp Hungary thu hút hàng loạt khoản đầu tư khổng lồ từ Trung Quốc:

Thủ tướng Magyar chỉ ra rằng ông Szijjarto đã hậu thuẫn cho BYD bằng "hàng trăm tỷ Forint tiền thuế của dân, hỗ trợ ngoại giao và hạ tầng công".

Năm 2023, ông Szijjarto thu xếp để BYD mở nhà máy sản xuất xe điện đầu tiên tại châu Âu đặt ở Hungary, giúp tập đoàn này lách các đòn thuế quan nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU).

Đến năm 2025, ông tiếp tục phê duyệt khoản hỗ trợ 20 tỷ Forint (khoảng 63,7 triệu USD) để BYD đặt trụ sở châu Âu và trung tâm nghiên cứu và phát triển tại Budapest.

Cuộc điều tra không chỉ dừng lại ở BYD mà sẽ mở rộng sang tất cả các khoản trợ cấp, miễn giảm thuế, giấy phép môi trường đã cấp cho các tập đoàn đa quốc gia thời kỳ trước.

“Chúng tôi sẽ làm rõ ai là người đưa ra quyết định, cảnh báo chuyên môn nào bị bỏ qua và người dân Hungary phải gánh chịu chi phí ra sao”, ông Magyar nhấn mạnh.

Bên cạnh thương vụ BYD, ông Peter Szijjarto cũng đang là tâm điểm của một cuộc điều tra khác liên quan đến mối quan hệ ngoại giao.

Thời gian qua, cựu Bộ trưởng Ngoại giao Hungary liên tục gây tranh cãi khi duy trì quan hệ thân thiết với Điện Kremlin và nhiều lần bay sang Matxcơva đàm phán mua dầu khí.

Đặc biệt, truyền thông quốc tế gần đây phanh phui thông tin ông Szijjarto thường xuyên thực hiện các cuộc gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngay trong lúc tham dự các cuộc họp kín cấp cao của EU để "báo cáo trực tiếp".