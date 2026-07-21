Israel âm thầm đắp lũy đất chia cắt Dải Gaza

ANTD.VN - Hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Israel đang cấp tập xây dựng tuyến đê đắp bằng đất khổng lồ kéo dài hơn 23km nhằm củng cố sự chia cắt thực địa đối với hơn một nửa diện tích Dải Gaza mà nước này đang kiểm soát.

Hình ảnh từ Planet Labs PBC cho thấy một phần của hàng rào đất đang được quân đội Israel xây dựng

Theo phân tích hình ảnh vệ tinh từ Planet Labs PBC do AP công bố, lực lượng quân sự Israel đang âm thầm nhưng nhanh chóng dựng lên một rào chắn đất quy mô lớn, ngăn cách khu vực chiếm đóng với phần còn lại của Dải Gaza.

Tuyến đê đất này hiện đã dài hơn 23 km - tương đương hơn một nửa chiều dài của dải đất ven biển hẹp vốn chỉ dài khoảng 40km và rộng 11km này.

Quân đội Israel xác nhận đã dựng rào chắn xung quanh khu vực được gọi là "đường ranh giới vàng". Đây là ranh giới rút quân tạm thời của Israel theo thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đạt được với lực lượng Hamas vào tháng 10 năm ngoái.

Động thái quân sự mới nhất của Tel Aviv đang dấy lên mối lo ngại sâu sắc trong cộng đồng người Palestine cũng như giới quan sát quốc tế.

Tuyến đê đất xuyên qua nhiều đô thị Palestine đã bị san phẳng hoàn toàn. Chỉ trong 2 tuần đầu tháng 7-2026, một đoạn đê ở phía nam Gaza đã được nối dài thêm 2km, chia cắt vùng bị phá hủy của thành phố Rafah với khu vực Muwasi - nơi đặt các trại tị nạn khổng lồ của hàng trăm nghìn người dân Palestine.

Quân đội Israel xác nhận đã dựng rào chắn như hình ảnh vệ tinh

Cùng với lũy đất, Israel đã thiết lập một "vùng an toàn" dọc theo đường ranh giới, trang bị các khí tài tình báo và công nghệ cao.

Quân đội Israel khẳng định mục đích của hệ thống này nhằm ngăn chặn nguy cơ xâm nhập và bảo vệ lực lượng đồn trú, song không tiết lộ lộ trình kéo dài cụ thể.

Theo thỏa thuận ban đầu, Israel sẽ tiếp tục rút quân về sát biên giới Dải Gaza để lực lượng an ninh quốc tế vào tiếp quản. Tuy nhiên, đàm phán đã đóng băng nhiều tháng qua.

Hình ảnh vệ tinh ghi nhận ở phía bên kia "đường ranh giới vàng", quân đội Israel đã dùng xe ủi và chất nổ san phẳng hầu hết các công trình xây dựng, xóa sổ nhiều thị trấn, xây dựng mạng lưới đường giao thông và căn cứ quân sự mới.

Hơn 2 triệu người dân Palestine hiện bị dồn ép sống co cụm trong khu vực lều trại chật hẹp ở phía Tây ranh giới, đối mặt với điều kiện sống thiếu thốn và nguy cơ xung đột bùng phát trở lại.