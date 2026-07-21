Cộng hòa Czech thông qua dự luật cấm sử dụng điện thoại ở trường học

ANTD.VN - Chính phủ Cộng hòa Czech vừa thông qua dự luật cấm học sinh sử dụng điện thoại di động và các thiết bị điện tử tại trường học.

Việc cấm điện thoại học đường nhằm tạo môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh

Ngày 20-7, Chính phủ Cộng hòa Czech đã nhất trí thông qua dự thảo luật cấm sử dụng điện thoại di động cùng các thiết bị truyền thông điện tử đối với học sinh.

Nếu được Quốc hội thông qua, quy định mới này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9-2027.

Theo dự thảo luật, phạm vi áp dụng lệnh cấm bao gồm trẻ em tại các trường mầm non, tiểu học và các khối lớp dưới của hệ trung học nhiều năm, nhạc viện.

Quy định nghiêm cấm sử dụng thiết bị điện tử trong toàn bộ khuôn viên trường học, từ giờ học chính khóa, giờ ra chơi, nhà ăn cho đến các khu bán trú và câu lạc bộ ngoại khóa.

Chính phủ Cộng hòa Czech khẳng định giải pháp này nhằm nâng cao độ tập trung, cải thiện kết quả học tập và tạo dựng môi trường giáo dục lành mạnh cho học sinh, dựa trên kết quả tích cực từ các quốc gia như Pháp và Hà Lan.

Mặc dù vậy, phe đối lập cho rằng lệnh cấm triệt để này có thể làm ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực công nghệ số của trẻ em.