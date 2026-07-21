Iran tuyên bố đang trong 'chiến tranh toàn diện' với Mỹ

ANTD.VN - Tổng thống Iran ngày 21-7 tuyên bố quốc gia này đang bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện với Mỹ trong bối cảnh giao tranh khu vực leo thang nghiêm trọng.

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Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra ngày 20-7 sau khi lực lượng Mỹ mở rộng các đợt không kích nhắm vào nhiều khu vực miền Bắc và miền Trung Iran, bao gồm cả các trận tập kích hàng không lần đầu tiên được ghi nhận tại thành phố Shiraz.

Ông Masoud Pezeshkian cũng nói rằng Tehran nên chấp nhận hậu quả của cuộc xung đột, ngay cả khi các nhà trung gian được cho là đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn 10 ngày để giảm giao tranh leo thang.

“Thực tế là hiện nay Cộng hòa Hồi giáo Iran đang tham gia vào một cuộc chiến tranh toàn diện. Chúng ta phải thực tế và chấp nhận những hậu quả tất yếu của cuộc kháng chiến này” - ông Pezeshkian nói.

Nhà đàm phán hàng đầu của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, tiếp tục khẳng định quan điểm này, cho rằng các hành động quân sự của Mỹ chứng tỏ Washington không quan tâm đến việc chấm dứt leo thang căng thẳng gần đây với Tehran.

"Người Mỹ liên tục đưa các thiết bị quân sự mới đến khu vực và tuyên bố họ muốn chấm dứt chiến tranh” - ông Ghalibaf nói.

Ông Ghalibaf

“Chúng tôi đã đạt đến trình độ thành thạo trong việc nhận diện những trò chơi này của Mỹ và trên cơ sở đó, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng. Hành động phải đi cùng những tuyên bố, chứ không phải mâu thuẫn với chúng"- ông nhấn mạnh.

Xung đột tại Trung Đông bùng phát trở lại sau khi thỏa thuận ngừng bắn sụp đổ, khiến giao tranh giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz gia tăng quyết liệt.

Phía Iran tái khôi phục phong tỏa tuyến hàng hải chiến lược này, trong khi Mỹ đáp trả bằng cách phong tỏa ngược các cảng biển của Iran.

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Tình hình càng thêm căng thẳng khi lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố cấm vận các cảng biển của Ảrập Xêút tại Biển Đỏ, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu và đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.

Mặc dù giao tranh diễn ra ác liệt trên nhiều mặt trận, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết các kênh trao đổi ngoại giao gián tiếp giữa Mỹ và Iran thông qua các bên trung gian vẫn đang được duy trì nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.