Mỹ tấn công trung tâm chỉ huy quân sự của Iran

ANTD.VN - Quân đội Mỹ tuyên bố đã hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran và khẳng định việc vận chuyển hàng hóa qua Eo biển Hormuz “vẫn tiếp tục”.

Hình ảnh từ video do quân đội Mỹ công bố cho thấy lực lượng Mỹ tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Ảnh: CENTCOM/AFP/Getty Images

Trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, đợt không kích mới nhất của Mỹ vào Iran đã hoàn tất lúc 1h sáng 21-7 (theo giờ GMT).

Lực lượng Mỹ đã tấn công các trung tâm chỉ huy quân sự, năng lực hàng hải, những địa điểm phóng tên lửa và máy bay không người lái, cũng như hệ thống phòng không của Iran nhằm làm suy yếu khả năng tấn công các tàu thương mại đi qua Eo biển Hormuz của Tehran.

Theo CENTCOM, việc vận chuyển hàng hóa thương mại qua hành lang hàng hải quốc tế quan trọng này vẫn tiếp tục. Kể từ đầu tháng 5, lực lượng thuộc CENTCOM đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của khoảng 900 tàu thương mại và 450 triệu thùng dầu thô.

“Lực lượng Mỹ vẫn duy trì tư thế sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn vô cớ đối với các thủy thủ dân sự đang tìm cách đi qua eo biển”, CENTCOM nhấn mạnh.

Tổng thống Iran hôm 20-7 tuyên bố nước này đang trong một “cuộc chiến toàn diện” sau khi Mỹ mở rộng chiến dịch không kích và Tehran tấn công các đồng minh của Washington ở vùng Vịnh.

Theo tờ Financial Times, Lầu Năm Góc ngày 20-7 cho biết gần 100 quân nhân được xác định bị thương ở các mức độ khác nhau trong 2 tuần giao tranh tại Trung Đông. Khoảng 96% trong số này đã trở lại làm nhiệm vụ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell nói rằng phần lớn các trường hợp bị thương là chấn động nhẹ.