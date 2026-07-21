Những điều ít người biết về nhân vật vừa được bầu làm thủ lĩnh Hamas

ANTD.VN - Ngày 20-7, Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới, kế nhiệm ông Yahya Sinwar, người đã bị quân đội Israel sát hại vào tháng 10-2024.

Phong trào Hồi giáo Hamas thông báo đã bầu ông Khalil al-Hayya làm thủ lĩnh mới. Ảnh: AFP

Ông al-Hayya là một trong năm thành viên của hội đồng lãnh đạo Hamas. Theo thông báo của Hamas, ông đã giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu nội bộ vòng hai trước cựu lãnh đạo chính trị Khaled Meshaal.

Ông al-Hayya đã đóng vai trò ngày càng quan trọng sau khi các lãnh đạo cấp cao của Hamas là Sinwar và chỉ huy quân sự Mohammed Deif ở Dải Gaza bị hạ sát vào năm 2024, và ông Ismail Haniyeh, người bị Israel ám sát trong chuyến thăm Tehran cùng năm.

Ông là trưởng đoàn đàm phán của Hamas khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Israel hồi tháng 10-2025. Thỏa thuận này đã không chấm dứt được các cuộc tấn công gây chết người của Israel ở Gaza. Bản thân ông al-Hayya đã là mục tiêu của ít nhất 2 vụ mưu sát do lực lượng Israel thực hiện.

“Israel chưa đưa ra phản ứng chính thức về cuộc bầu cử này nhưng ông ấy được mô tả ở Israel là ‘một nhân vật diều hâu’, là người thân cận với Iran hơn các chính phủ Ảrập, thậm chí hơn cả Thổ Nhĩ Kỳ”, phóng viên Nour Odeh của Đài Al Jazeera nhận định.

“Đây là một quá trình bầu cử rất phức tạp. Phải mất nhiều tháng để các giai đoạn bầu cử khác nhau trong nội bộ Hamas kết thúc ở Bờ Tây, Dải Gaza, trong các nhà tù của Israel và trong cộng đồng Hamas hải ngoại”, cô nói.

Sinh ra tại Dải Gaza năm 1960, ông al-Hayya đã là thành viên của Hamas từ khi tổ chức này được thành lập năm 1987. Ông được bầu vào quốc hội của Chính quyền Palestine năm 2006.

Ông trở nên đặc biệt quan trọng trên mặt trận ngoại giao, chủ yếu hoạt động tại Qatar, nơi nổi lên như trung tâm hòa giải chính với các nước khác, bao gồm Israel, Ai Cập và Mỹ.

Hoạt động bên ngoài Gaza cho phép ông đi lại và phối hợp giữa các nước láng giềng mà không bị ràng buộc bởi lệnh phong tỏa Gaza của Israel. Ông al-Hayya cũng đã dẫn đầu các phái đoàn của Hamas trong những cuộc đàm phán hòa giải với Israel để cố gắng đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza.

Gia đình ông al-Hayya đã phải hứng chịu hậu quả trong các cuộc tấn công của Israel, với 4 người con của ông bị giết hại trong những năm qua.