Tổng thống Zelensky đối mặt khủng hoảng chính trị sâu sắc

ANTD.VN - Làn sóng biểu tình bùng phát sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine bị sa thải, đẩy Tổng thống Zelensky vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Ông Zelensky đã tổ chức các cuộc họp với lãnh đạo quân đội nhằm giải quyết khủng hoảng

Làn sóng biểu tình tại Thủ đô Kiev, Ukraine đã bước sang ngày thứ 5 liên tiếp sau quyết định sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov - một chính khách trẻ tuổi mang xu hướng cải cách, được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng.

Đây được đánh giá là cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ và biểu tình kéo dài nhất tại Ukraine kể từ khi xung đột với Nga bùng phát.

Nguyên nhân châm ngòi cho các cuộc biểu tình xuất phát từ mâu thuẫn gay gắt giữa ông Fedorov và Tổng tư lệnh Quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrsky.

Hàng trăm người biểu tình tại Thủ đô Kiev kể từ tuần trước

Tại cuộc họp báo sau khi bị bãi nhiệm, ông Fedorov cáo buộc ông Syrsky đã đưa ra yêu cầu "tối hậu thư" ép Tổng thống Zelensky phải loại bỏ ông.

Người biểu tình tại Kiev yêu cầu chính quyền cách chức ông Syrsky và đưa ông Fedorov trở lại vị trí cũ.

Trước sức ép gia tăng từ người dân và các phe phái, Tổng thống Volodymyr Zelensky liên tục tổ chức các cuộc họp khẩn với các cố vấn cao cấp và giới lãnh đạo quân sự nhằm tìm kiếm giải pháp hạ nhiệt căng thẳng, tránh nguy cơ rạn nứt đoàn kết nội bộ trong lúc xung đột vẫn tiếp diễn.

Tổng thống Zelensky đang đứng trước bài toán khó khi phải cân bằng giữa yêu cầu cải cách quân đội từ công chúng và việc duy trì sự ổn định trong bộ máy chỉ huy chiến trường.