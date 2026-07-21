Mỹ siết chặt chuỗi cung ứng quốc phòng với Trung Quốc

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 20-7 đã ký ban hành sắc lệnh mới nhằm tăng cường kiểm soát nguồn cung vật liệu chiến lược cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.

Hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD của Lockheed Martin được trưng bày tại một triển lãm ở Nhà Trắng

Chính quyền Washington sẽ siết chặt quy trình cấp phép ngoại lệ đối với các doanh nghiệp quốc phòng mua khoáng sản thiết yếu và vật liệu nhạy cảm từ các quốc gia không phải đồng minh, đặc biệt là Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran.

Bắt đầu từ tháng 1-2027, các nhà thầu quốc phòng muốn xin ngoại lệ để nhập khẩu vật liệu nhạy cảm từ các quốc gia trên sẽ phải chứng minh đã nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế nhưng không thành công.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp buộc phải đưa ra lộ trình chi tiết để loại bỏ hoàn toàn các vật liệu "không tuân thủ" này ra khỏi chuỗi cung ứng quân sự của Mỹ.

Cố vấn Thương mại Nhà Trắng Peter Navarro cho biết sắc lệnh mới cũng yêu cầu Bộ Quốc phòng Mỹ buộc các nhà thầu phải thiết lập bản đồ chi tiết toàn bộ chuỗi cung ứng có liên quan đến an ninh quốc gia.

Trung Quốc hiện là quốc gia sản xuất và tinh chế đất hiếm lớn nhất thế giới - nguồn nguyên liệu cốt lõi cho các thiết bị công nghệ cao từ xe điện đến hệ thống dẫn đường tên lửa.

Đại diện Nhà Trắng nhấn mạnh, động thái này là bước chuẩn bị chiến lược nhằm đảm bảo quân đội Mỹ chủ động hoàn toàn về linh kiện, vật liệu và phần mềm thiết yếu, giảm thiểu tối đa rủi ro phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh.