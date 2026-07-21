Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Italy để ‘trả đũa’

ANTD.VN - Nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao Italy trong một động thái này được xem là hành động trả đũa tương tự sau khi Rome trục xuất hai tùy viên quân sự Nga vì nghi ngờ làm gián điệp.

Ông Tajani Antonio - Bộ trưởng Ngoại giao Italy

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-7 ra tuyên bố yêu cầu Tùy viên Quốc phòng Italy và một trợ lý cùng gia đình phải rời khỏi lãnh thổ nước này trong vòng 3 ngày.

Matxcơva khẳng định đây là hành động đáp trả "trên nguyên tắc có đi có lại" sau khi Italy trục xuất 2 tùy viên quân sự của Nga hồi đầu tháng.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani lên tiếng chỉ trích quyết định của Matxcơva, khẳng định việc Rome trục xuất các quan chức Nga trước đó là do nghi vấn hoạt động tình báo, trong khi hành động đáp trả của Nga là "vô căn cứ".

Mối quan hệ giữa Nga và Italy liên tục căng thẳng trong những năm gần đây do Rome công khai ủng hộ Ukraine cũng như các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Ngày 9-7 vừa qua, cảnh sát Italy đã bắt giữ 2 cựu nhân viên tình báo nước này với cáo buộc cung cấp cho phía Nga các thông tin mật liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm chi tiết về hệ thống phòng không SAMP/T và tên lửa Aster.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cảnh báo vụ việc này chỉ là "bề nổi của tảng băng trôi" trong chiến dịch "chiến tranh hỗn hợp" mà Matxcơva đang triển khai tại châu Âu.