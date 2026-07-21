An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Nga trục xuất 2 nhà ngoại giao Italy để ‘trả đũa’

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao Italy trong một động thái này được xem là hành động trả đũa tương tự sau khi Rome trục xuất hai tùy viên quân sự Nga vì nghi ngờ làm gián điệp.

1000046019.jpg
Ông Tajani Antonio - Bộ trưởng Ngoại giao Italy

Bộ Ngoại giao Nga ngày 20-7 ra tuyên bố yêu cầu Tùy viên Quốc phòng Italy và một trợ lý cùng gia đình phải rời khỏi lãnh thổ nước này trong vòng 3 ngày.

Matxcơva khẳng định đây là hành động đáp trả "trên nguyên tắc có đi có lại" sau khi Italy trục xuất 2 tùy viên quân sự của Nga hồi đầu tháng.

Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani lên tiếng chỉ trích quyết định của Matxcơva, khẳng định việc Rome trục xuất các quan chức Nga trước đó là do nghi vấn hoạt động tình báo, trong khi hành động đáp trả của Nga là "vô căn cứ".

Mối quan hệ giữa Nga và Italy liên tục căng thẳng trong những năm gần đây do Rome công khai ủng hộ Ukraine cũng như các cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp.

Ngày 9-7 vừa qua, cảnh sát Italy đã bắt giữ 2 cựu nhân viên tình báo nước này với cáo buộc cung cấp cho phía Nga các thông tin mật liên quan đến viện trợ quân sự cho Ukraine, bao gồm chi tiết về hệ thống phòng không SAMP/T và tên lửa Aster.

Bộ trưởng Quốc phòng Italy Guido Crosetto cảnh báo vụ việc này chỉ là "bề nổi của tảng băng trôi" trong chiến dịch "chiến tranh hỗn hợp" mà Matxcơva đang triển khai tại châu Âu.

Theo AFP

Tin liên quan

Từ khóa:

#Nga Italy #Trục xuất

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng