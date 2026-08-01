Quyền Tổng giám đốc Eximbank Trần Tấn Lộc xin từ nhiệm từ hôm nay

ANTD.VN - Trong đơn từ nhiệm được ký ngày 30/7/2026, ông Trần Tấn Lộc xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Eximbank từ hôm nay, ngày 1/8/2026.

Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) vừa công bố thông tin về việc nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc của ông Trần Tấn Lộc vì nguyện vọng cá nhân. Đơn từ nhiệm được ông Lộc ký ngày 30/7/2026.

Trong đơn, ông Trần Tấn Lộc cho biết: "Vì lý do cá nhân, tôi không thể tiếp tục công việc tại Eximbank trong thời gian tới. Do vậy, tôi làm đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận cho tôi được từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc Eximbank kể từ ngày 1/8/2026".

Ông Trần Tấn Lộc

Ông Trần Tấn Lộc sinh năm 1969, có học vị Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng. Ông gia nhập Eximbank từ năm 1994 và là một trong những nhân sự cấp cao gắn bó lâu năm nhất, dù Eximbank đã trải qua rất nhiều thay đổi liên tục về đội ngũ lãnh đạo.

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng giám đốc thường trực và đến cuối năm 2015, được giao điều hành Eximbank.

Đến năm 2016, khi ngân hàng bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, ông trở lại vị trí Phó Tổng giám đốc thường trực.

Tháng 9/2021, ông lại được giao giữ chức Quyền Tổng giám đốc. Năm 2022, ông được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc với nhiệm kỳ ba năm.

Tuy nhiên, đến tháng 10/2023, ông xin thôi giữ chức Tổng giám đốc vì lý do cá nhân, song vẫn tiếp tục là thành viên HĐQT, giữ cương vị Phó Chủ tịch HĐQT trong năm 2024 và những tháng đầu năm 2025.

Kết thúc nhiệm kỳ 2020-2025 vào ngày 29/4/2025, ông Trần Tấn Lộc không còn tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới, tuy nhiên nhanh chóng được đưa trở lại vị trí Phó tổng giám đốc vào ngày 16/5/2025, thời hạn bổ nhiệm 3 năm.

Đến ngày 1/7/2025, ông một lần nữa lại được bổ nhiệm làm Quyền Tổng giám đốc Eximbank thay ông Nguyễn Hoàng Hải, thời hạn 1 năm.

Việc ông Trần Tấn Lộc xin từ nhiệm vị trí Quyền Tổng giám đốc diễn ra trong bối cảnh Eximbank vừa thay toàn bộ HĐQT.

Tại ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/7, Hội đồng quản trị ngân hàng đã được kiện toàn với những nhân sự hoàn toàn mới. Theo đó, ông Nguyễn Lê Quốc Anh – cựu Tổng giám đốc Techcombank được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng bổ sung thêm 4 thành viên Hội đồng quản trị độc lập mới, đều là người nước ngoài, gồm các bà Richa Goswami, Ooi Huey Tyng và các ông Chua Teck Huat Bill, Michael Richard Harte.

Sau khi ông Trần Tấn Lộc từ nhiệm, Ban điều hành Eximbank còn 6 thành viên, gồm các ông Nguyễn Văn Hòa, Nguyễn Thành Long, Lã Quang Trung và các bà Nguyễn Thị Vân Anh, Lê Thị Bích Phượng, Bùi Thị Thanh Thúy.