Nữ doanh nhân tài năng vì cộng đồng

ANTD.VN - Bước qua vùng an toàn để khẳng định bản lĩnh trên thương trường, nữ doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan (La Quỳnh) – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Sức khỏe và Sắc đẹp Thành Lộc (thương hiệu THL) không chỉ chèo lái doanh nghiệp phát triển bền vững mà còn ghi dấu ấn sâu đậm bằng những đóng góp không ngừng nghỉ cho công tác an sinh xã hội.

Xây dựng thương hiệu bằng trách nhiệm và trung thực

Nữ doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan, sinh năm 1974, là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty CP Giải pháp Sức khỏe và sắc đẹp Thành Lộc - tiền thân là Công ty TNHH XNK Thành Lộc, thành lập năm 2016.

Công ty Cổ Phần Giải Pháp Sức Khoẻ và Sắc Đẹp Thành Lộc là nhà nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm sức khỏe chất lượng dành cho thị trường Việt Nam (thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm chăm sóc sức khỏe) mang thương hiệu THL. Các dòng sản phẩm có nguồn gốc uy tín và chất lượng cao được nhập khẩu từ thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Úc...

Là một người phụ nữ xinh đẹp, sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, biết phân tích và nắm bắt thị trường, doanh nhân Quỳnh Thoan luôn có khát vọng mãnh liệt tạo lập một hệ thống chăm sóc dinh dưỡng, thảo dược, y khoa và mang đến những giải pháp hiện đại nhất phục vụ con người, cộng đồng. Ngay từ khi Công ty thành lập, doanh nhân Quỳnh Thoan đã xây dựng định hướng chiến lược: Công ty phải là nhà nhập khẩu và phân phối các dòng sản phẩm sức khỏe chất lượng dành cho thị trường Việt Nam như thực phẩm chức năng, thực phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm chăm sóc sức khoẻ sử dụng nguyên liệu bào chế từ nhân sâm, đông trùng hạ thảo...

Sau thời gian mở rộng thị trường, từ mô hình nhỏ lẻ, THL nay là đơn vị phân phối độc quyền nhiều dòng sản phẩm nhập khẩu từ các quốc gia uy tín, đặc biệt là Hàn Quốc. Nổi bật là nấm súp lơ lên men Sparassis Crispa – một loại nấm có giá trị miễn dịch cao, được nghiên cứu sâu bởi Gyeongshin Bio và được THL đưa về Việt Nam với nhiều tâm huyết.

Với bề dày hơn 20 năm kinh nghiệm kinh doanh chuyên về lĩnh vực thực phẩm chức năng, đến nay, doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan đã tạo dựng cho mình một thương hiệu riêng và có chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Bằng Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả, các sản phẩm mang thương hiệu THL đã có mặt ở khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước và ngày càng được đông đảo người tiêu dùng đón nhận tin dùng và đánh giá cao.

Nỗ lực vì cộng đồng

Không chỉ nỗ lực mang đến sản phẩm tốt cho sức khỏe người tiêu dùng, doanh nhân Quỳnh Thoan còn được biết đến với nhiều hoạt động an sinh xã hội, nhân đạo, từ thiện tại những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Với doanh nhân Quỳnh Thoan, sự thành công của một doanh nghiệp không chỉ được đo bằng doanh thu mà phải bằng giá trị thực chất mang lại cho xã hội. Hoạt động thiện nguyện và an sinh xã hội tại THL không dừng lại ở những chương trình mang tính thời điểm mà đã trở thành một phần văn hóa cốt lõi của doanh nghiệp. Nhiều hoạt động an sinh xã hội của doanh nhân Quỳnh Thoan đã nhận được nhiều khen ngợi, trân trọng của các đơn vị, cá nhân và nhân dân nơi vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

Doanh nhân Quỳnh Thoan chia sẻ: “Thiện nguyện là việc “cho đi”, tôi chưa bao giờ đo hành trình thiện nguyện bằng số lượng quà tặng hay giá trị vật chất. Đến những vùng đất xa xôi, khó khăn, được gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện đời thường, giản dị đã giúp tôi thấu hiểu hơn khó khăn, vất vả của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại những vùng đất đó. Đó chính là bài học lớn để tôi vững tin bước đi trên thương trường đầy cam go, ác liệt...”.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026), THL đã vinh dự được đồng hành cùng Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội và Báo An ninh Thủ đô đến thăm hỏi, trao tặng những phần quà nghĩa tình tới các thương binh, bệnh binh và gia đình người có công với cách mạng tại Thuận Thành, Bắc Ninh. Những phần quà trao đi của THL tuy không lớn về vật chất nhưng là tấm lòng biết ơn, là sự tri ân chân thành đối với những người đã cống hiến cả tuổi thanh xuân, hy sinh một phần thân thể cho Tổ quốc.

Hành trình phát triển doanh nghiệp gắn liền với an sinh xã hội của doanh nhân Lã Thị Quỳnh Thoan là minh chứng cho thấy: Một thương hiệu muốn đi xa và bền vững, nhất định phải được xây dựng từ tình yêu thương và khát vọng phụng sự con người!