Giám đốc Boeing Việt Nam "đầu quân" cho FLC với vai trò Phó Chủ tịch

Ông Michael Vu được giới thiệu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, quản trị doanh nghiệp và hợp tác quốc tế, được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường năng lực quản trị và mở rộng kết nối quốc tế cho FLC trong giai đoạn mới.

Tập đoàn FLC vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Michael Vu giữ chức Phó Chủ tịch Tập đoàn kể từ ngày 1/8/2026, phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không.

Ông Michael Vu là nhà quản lý cấp cao có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, đầu tư quốc tế, phát triển kinh doanh và thúc đẩy hợp tác quốc tế tại nhiều thị trường trên thế giới. Ông tốt nghiệp tại trường The Wharton School, trực thuộc Đại học Pennsylvania (Hoa Kỳ) - một trong những trường kinh doanh hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Ivy League.

Ông Michael Vu vừa về đầu quân cho FLC

Trước khi gia nhập FLC, ông Michael Vu từng đảm nhiệm vị trí Giám đốc Boeing Việt Nam, đồng thời ông cũng từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (US-ASEAN Business Council - USABC) tại Việt Nam, tổ chức đại diện cho các tập đoàn hàng đầu của Hoa Kỳ trong việc thúc đẩy quan hệ thương mại và đầu tư giữa Hoa Kỳ với ASEAN;…

Với nhiều năm hoạt động tại Việt Nam và khu vực, ông Michael Vu được đánh giá là một trong những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không, phát triển kinh doanh, quan hệ chính phủ và xúc tiến đầu tư quốc tế.

Theo quyết định bổ nhiệm, trên cương vị Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, ông Michael Vu sẽ phụ trách lĩnh vực hàng không và đầu tư hạ tầng cảng hàng không, đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác hoạch định chiến lược, mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, kết nối các nguồn lực đầu tư và thúc đẩy các chương trình phát triển trong lĩnh vực hàng không, hạ tầng và hệ sinh thái dịch vụ của Tập đoàn.

Đại diện Tập đoàn FLC cho biết, việc bổ nhiệm ông Michael Vu là một phần trong chiến lược thu hút đội ngũ lãnh đạo có năng lực quản trị và kinh nghiệm quốc tế, hướng tới nâng cao năng lực điều hành, mở rộng hợp tác toàn cầu và tạo nền tảng cho các mục tiêu phát triển dài hạn của Tập đoàn.

Với kinh nghiệm và mạng lưới quan hệ quốc tế sâu rộng, ông Michael Vu được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác mới, tăng cường kết nối đầu tư và nâng cao vị thế của FLC trên thị trường trong nước cũng như quốc tế.