Sunshine xây dựng đại đô thị Noble Rivera 2 tỷ USD phía Tây Hà Nội

Ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch HĐQT Sunshine Group cho biết Noble Rivera có tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, diện tích gần 250ha, thuộc địa bàn các xã Phúc Lộc, Phúc Thọ và Hát Môn (Hà Nội), với quy mô gần 2.000 căn dinh thự cao cấp, được đầu tư đồng bộ về quy hoạch, kiến trúc, công nghệ và hạ tầng, hướng tới kiến tạo một đô thị sinh thái hiện đại, giàu bản sắc và phát triển bền vững.

"Noble Rivera không đơn thuần là một dự án bất động sản mà là cam kết đầu tư dài hạn của Sunshine Group trong hành trình đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo những cực tăng trưởng mới, trong đó có khu vực phía Tây Hà Nội. Chúng tôi mong muốn phát triển một đại đô thị sinh thái ven sông đúng nghĩa, hài hòa giữa hạ tầng hiện đại, không gian xanh, hệ sinh thái mặt nước và các dịch vụ đẳng cấp quốc tế, góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Tây và nâng cao chất lượng sống của người dân Thủ đô”, lãnh đạo Sunshine Group nhấn mạnh.

Ông Đỗ Văn Trường, Phó Chủ tịch Tập đoàn Sunshine tại lễ khởi công sáng 1/8

Noble Rivera tọa lạc ngay trên đại lộ Tây Thăng Long - tuyến giao thông huyết mạch dài hơn 33km đang chuẩn bị thông xe trong năm 2027, đồng thời cũng là 1 trong các trục động lực phát triển chiến lược của Hà Nội theo quy hoạch tầm nhìn 100 năm, kết nối trực tiếp khu vực trung tâm với chuỗi đô thị, trung tâm kinh tế và công nghệ mới phía Tây.

Đáng chú ý, Noble Rivera được phát triển trên một trong những quỹ đất ven sông hiếm hoi tại Hà Nội còn đủ quy mô để kiến tạo một đại đô thị sinh thái đúng nghĩa, với nguồn sinh khí được bồi đắp từ hai dòng sông lớn là sông Hồng và hành lang xanh của hệ thống sông Đáy.

Đại đô thị Noble Rivera dự kiến xây dựng khoảng 2.000 căn biệt thự quy mô lớn

Dự án phát triển gần 2000 căn dinh thự có diện tích lớn nhất lên tới 2000 - 2.500m2/căn, được chế tác theo kiến trúc châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, không gian wellness riêng, hệ thống vật liệu hoàn thiện được tinh tuyển kỹ càng, sử dụng công nghệ phục chế của các bảo tàng và cung điện cổ châu Âu, cùng mô hình “One Villa – One Service” do các thương hiệu 5 sao quốc tế vận hành.

Đại đô thị Noble Rivera kết nối giao thông với các tuyến đường trong khu vực

Đi cùng bộ sưu tập dinh thự này là hệ tiện ích quy mô lớn với hàng chục tiện ích nghỉ dưỡng, wellness, thương mại, thể thao, y tế và văn hóa, tích hợp công nghệ quản lý thông minh với AI và các giải pháp Smart Home - Smart Living tiên tiến. Trong đó nổi bật có quảng trường nhạc nước, clubhouse 5 sao, công viên ven sông, trung tâm thương mại, hệ thống trường học liên cấp chuẩn Anh quốc, bệnh viện quốc tế và các không gian văn hoá giải trí dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Lãnh đạo Sunshine cho hay, với lợi thế trải dài 11km đường sông, Sunshine Group sẽ kiến tạo tại Noble Rivera một tuyến cảnh quan ven sông độc đáo bậc nhất Thủ đô, được quy hoạch giật cấp nhằm tối đa hóa không gian tiếp cận mặt nước và khai thác trọn vẹn giá trị của hệ sinh thái sông nước.

Tuyến cảnh quan này sẽ tích hợp đa dạng tiện ích như đường dạo bộ, đường đạp xe, các không gian cắm trại, chòi nghỉ, vườn hoa và những điểm ngắm cảnh ven sông cùng không gian trình diễn văn hoá, nghệ thuật với công nghệ 3D Mapping, Hologram….mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí và kết nối thiên nhiên xuyên suốt.

Được biết, Sunshine Group cùng các công ty thành viên hiện đang là chủ đầu tư của khoảng 20 dự án, với tổng mức đầu tư khoảng 215.000 tỷ đồng (gần 300.000 tỷ đồng nếu tính cả giá trị quyền sử dụng đất). Đáng chú ý, danh mục này phần lớn là các dự án đã hoàn thiện hoặc đang triển khai thi công tại Hà Nội và Hưng Yên, chưa tính các dự án phía Nam và các dự án đang triển khai pháp lý.