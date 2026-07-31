Cho phép 50% tiền gửi Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động

ANTD.VN - Bắt đầu từ ngày mai (1/8/2026), ngân hàng thương mại sẽ được cộng 50% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ LDR. Quy định trên có hiệu lực trong vòng 2 năm.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định 1743/QĐ-NHNN về tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR).

Theo đó, tỷ lệ khấu trừ số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi theo quy định tại Thông tư số 22/2019/TT-NHNN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sẽ tăng từ mức 20% hiện tại lên 50%.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 1/8/2026 đến hết ngày 31/7/2028, tức là được áp dụng trong khoảng thời gian 2 năm.

Ngân hàng Nhà nước liên tục có các động thái hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại

Như vậy, đây là lần thứ hai trong năm nay, Ngân hàng Nhà nước có động thái nới tỷ lệ tiền gửi Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại khi tính tỷ lệ LDR. Tại Thông tư 22/2019/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 26/2022/TT-NHNN) đã đưa ra lộ trình loại dần tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khỏi nguồn vốn huy động ngân hàng. Cụ thể, năm 2023: loại 50%; năm 2024: loại 60%; năm 2025: loại 80% và năm 2026: loại 100%.

Tuy nhiên, để hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng, hồi giữa tháng 5/2026, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 08 sửa đổi Thông tư 22, quy định chỉ loại trừ 80% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước khi tính vào tổng tiền gửi của các ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều này đồng nghĩa các ngân hàng thương mại sẽ được cộng cả 20% tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động khi tính tỷ lệ LDR.

Việc tiếp tục nâng tỷ lệ này lên 50% là một động thái hỗ trợ mạnh mẽ hơn trong bối cảnh thanh khoản các ngân hàng không quá dư dả, trong khi nhu cầu vốn tín dụng trung và dài hạn, đặc biệt cho các dự án lớn, dự án quan trọng là rất lớn.

Trước đó, trong Nghị quyết số 168/NQ-CP ban hành ngày 27/6/2026, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính và NHNN tiếp tục nghiên cứu nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước tại các ngân hàng thương mại nhằm bổ sung thanh khoản cho hệ thống, qua đó hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế.

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ động quyết định hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại các ngân hàng thương mại. Nếu cần thiết, hạn mức này có thể vượt 50% số ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi (theo quy định cũ, tổng hạn mức sử dụng ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi để gửi có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại và mua lại có kỳ hạn trái phiếu Chính phủ không được quá 50% số ngân quỹ tạm thời nhàn rỗi trong quý).

Với quy định mới này, nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước (BIDV, Vietcombank, VietinBank, Agribank và MB) giảm, vì đây là các ngân hàng có quy mô tiền gửi Kho bạc Nhà nước lớn. LDR giảm đồng nghĩa với các ngân hàng trên có thêm dư địa tăng trưởng tín

Thị trường tài chính đã lập tức phản ứng tích cực với thông tin trên. Trong phiên giao dịch hôm qua trên thị trường liên ngân hàng (ngày 30/7), lãi suất bình quân liên ngân hàng VND đã giảm 0,10 – 0,60 điểm phần trăm ở các kỳ hạn ngắn trong khi giữ nguyên ở kỳ hạn 1 tháng so với phiên trước đó.

Mức giảm mạnh nhất là ở kỳ hạn qua đêm. Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng giảm 0,6 điểm phần trăm và chỉ còn giao dịch ở mức 0,7%/năm. Đây là vùng lãi suất thấp nhất trong lịch sử.

Trên thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng chiều nay giảm cùng với đà giảm chung của thị trường, riêng cổ phiếu của nhóm ngân hàng big 4 tăng trưởng tích cực, trong đó cổ phiếu VCB, BID, CTG tăng lần lượt 5%, 2% và 1,2%.