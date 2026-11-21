Trước đó, Quốc hội đã nghe Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội,

Về mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm hưu trí bổ sung, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo luật theo hướng giữ quy định như dự thảo hiện hành, chưa mở rộng các nội dung nêu trên trong lần sửa đổi này.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội để hoàn thiện chính sách trong quá trình sửa đổi toàn diện luật trong thời gian tới.

Về nghĩa vụ của người tham gia bảo hiểm xã hội và các bên liên quan, Chính phủ báo cáo Quốc hội chỉnh lý sửa đổi khoản 2 Điều 46 và khoản 2 Điều 60 cho phù hợp với pháp luật về Công đoàn; Chỉnh lý việc sửa đổi, bổ sung Điều 82 và Điều 115 để khẳng định quyền được thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng của người thụ hưởng và trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội.

Kết quả biểu quyết

Về danh mục đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội (điểm c khoản 1 Điều 122), dự thảo Luật bổ sung thêm 2 nguyên tắc đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, đó là “hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội phải bảo đảm an toàn, bảo toàn, bền vững, hiệu quả, minh bạch.”; đồng thời, chỉnh lý khoản 4 Điều 122 tại dự thảo Luật theo hướng giao “Chính phủ quy định tiêu chí, cơ chế đánh giá, lựa chọn, giám sát, kiểm soát rủi ro, lộ trình đa dạng hóa, danh mục, cơ cấu và phương thức đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, bảo đảm nguyên tắc quy định tại Luật này”.

Về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị định số 212/2025/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để quy định rõ hơn trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan trong việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội; trách nhiệm của Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong hoạt động đầu tư quỹ phải bảo đảm tuân thủ Điều 121 của Luật Bảo hiểm xã hội.

Về các nội dung tiếp tục nghiên cứu khi sửa đổi toàn diện Luật Bảo hiểm xã hội, tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương nghiên cứu, đánh giá đầy đủ tác động của chính sách bảo hiểm xã hội đối với người làm việc trên nền tảng số, chính sách bảo hiểm hưu trí trong bối cảnh già hóa dân số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, hiệu quả quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội để báo cáo, đề xuất với cấp có thẩm quyền khi trình Đề án về cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội, làm cơ sở quy định cụ thể khi sửa đổi, bổ sung toàn diện Luật trong thời gian tới.

Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo Bộ Nội vụ nghiên cứu sửa đổi quy định về việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với chủ hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh tại Nghị định số 158/2025/NĐ-CP…