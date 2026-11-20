ANTD.VN - Sáng 20/11, trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an TPHCM.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026 của Cụm thi đua số 1, gồm Công an TPHCM (đơn vị Cụm trưởng), Công an TP.Hà Nội và Công an TP.Hải Phòng.

Đoàn đại biểu Cụm thi đua số 1, Bộ Công an tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa và báo công tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an TPHCM

Dẫn đầu đoàn đại biểu là Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, đại diện Cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Bộ Công an. Tham dự đoàn có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ và các đồng chí chuyên viên theo dõi địa bàn thuộc Bộ Công an.

Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Về phía các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 có Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội; Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong không khí trang nghiêm, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu, người đã đặt nền móng, rèn luyện và xây dựng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Trung tướng Mai Hoàng, Giám đốc Công an TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; không ngừng học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, kỷ luật, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội dâng hương

Lễ dâng hương, dâng hoa báo công là hoạt động chính trị, tư tưởng có ý nghĩa thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Phạm Viết Dũng, Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng dâng hương

Qua đó, tạo động lực để các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, lập nhiều thành tích, chiến công, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

Đại tá Lê Công Anh, Phó Giám đốc Công an TPHCM dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh