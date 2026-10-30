Người dân còn giữ khoảng 500 tấn vàng, tiền gửi đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng… nhưng không chảy vào sản xuất

ANTD.VN - Phát biểu trước Quốc hội, đại biểu Lê Hoàng Anh chỉ ra một nghịch lý là “vốn có sẵn, nhưng không chảy vào sản xuất”. Ông dẫn chứng, tiền gửi dân cư đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng, người dân còn giữ khoảng 500 tấn vàng…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Lê Minh Hưng dự phiên thảo luận

Chiều 30-10, phát biểu thảo luận tại Quốc hội về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước, đại biểu Lê Hoàng Anh (đoàn Gia Lai) - ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội đặt vấn đề: “Câu hỏi của năm 2027 là lấy vốn dài hạn ở đâu để đi đường dài?”.

Dẫn thực trạng nền kinh tế đang dựa gần như vào một nguồn là tín dụng ngân hàng; tín dụng đã khoảng 155% GDP; gần 80% vốn huy động có kỳ hạn dưới 12 tháng, trong khi một nửa dư nợ là trung, dài hạn… ông Hoàng Anh cho rằng “không thể đi đường dài bằng nguồn vốn ngắn hạn”.

ĐBQH Lê Hoàng Anh phát biểu

Đáng chú ý, theo ông Hoàng Anh, nghịch lý là vốn có sẵn, nhưng không chảy vào sản xuất.

“Tiền gửi dân cư đã vượt 11,2 triệu tỷ đồng; người dân còn giữ khoảng 500 tấn vàng, xấp xỉ 12% GDP. Trong khi đó, trái phiếu doanh nghiệp chỉ khoảng 11% GDP, mục tiêu 20% vào năm 2025 chưa đạt. Cái thiếu không phải là vốn, mà là đường dẫn vốn” – vị ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội nói.

Về giải pháp, đại biểu Lê Hoàng Anh kiến nghị, cần cụ thể hóa chủ trương cho vay theo dữ liệu, dòng tiền của Nghị quyết 68; giữ vốn chủ sở hữu ở trong nước; nối tiết kiệm của dân với doanh nghiệp qua quỹ hưu trí tự nguyện, quỹ mở và nghiên cứu thí điểm chứng chỉ vàng.

“Tăng trưởng hai con số bắt đầu từ quyết tâm, nhưng chỉ bền vững khi được nuôi bằng vốn dài hạn và niềm tin dài hạn. Doanh nghiệp của người Việt, vốn của người Việt thì giá trị gia tăng phải ở lại Việt Nam” - ông Hoàng Anh nói.

ĐBQH Nguyễn Thị Yến Nhi

Cũng phát biểu thảo luận tại Quốc hội chiều 30-10, đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi (đoàn Vĩnh Long) quan tâm đến lĩnh vực chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức làm việc tại cấp xã.

Theo bà Yến Nhi, sau hơn một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ viên chức cấp xã đang phải đảm nhận khối lượng công việc lớn, yêu cầu chuyên môn ngày càng cao, trong khi điều kiện làm việc còn khó khăn và phải thích ứng với những thay đổi sau sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đáng chú ý, chế độ phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã được điều chỉnh tăng từ 25% lên 55%, áp dụng từ 1-7-2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương; tuy nhiên viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập cấp xã hiện chưa thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp công vụ này.

Trong khi đó, có những vị trí viên chức đòi hỏi trình độ chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp và khối lượng công việc cũng không kém so với cán bộ, công chức cấp xã. Họ cũng trực tiếp phục vụ người dân, chịu áp lực lớn về tiến độ và chất lượng công việc...

"Khác nhau về vị trí pháp lý và chế độ quản lý không có nghĩa là có thể bỏ qua yêu cầu về công bằng, hợp lý trong chính sách đãi ngộ” – đại biểu Yến Nhi nói. Vì vậy, bà đề nghị quan tâm tương xứng đến chế độ, chính sách để tạo động lực cho đội ngũ này yên tâm công tác.

“Khi xây dựng và triển khai Đề án cải cách chính sách tiền lương, đề nghị Chính phủ đánh giá đồng thời chính sách đối với cán bộ, công chức và viên chức cấp xã. Trên cơ sở đối chiếu vị trí việc làm, trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ, đối với những vị trí có tính chất công việc tương đương, cần nghiên cứu phương án đảm bảo tương quan thu nhập hợp lý” – đại biểu Nguyễn Thị Yến Nhi nói.