ANTD.VN - Ngày 20-11, Cụm thi đua số 17 Công an thành phố Hà Nội (CATP) tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, bình xét thi đua và xác định phương hướng hoạt động trong năm 2027. Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP dự và chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị có đại diện Chỉ huy các phòng chức năng CATP, Ban Chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ 7 đơn vị trong Cụm, gồm Công an các xã: Yên Xuân, Kiều Phú, Phú Cát, Hưng Đạo, Hòa Lạc, Phú Nghĩa và Quốc Oai. Năm 2026, Công an xã Yên Xuân đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an xã Kiều Phú là Cụm phó.

Phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở

Trình bày báo cáo tổng kết, đại diện Công an xã Yên Xuân, đơn vị Cụm trưởng cho biết, năm 2026, các đơn vị trong Cụm đã bám sát chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, triển khai phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” gắn với nhiệm vụ chính trị và đặc điểm từng địa bàn. Đặc biệt, phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” được xác định là nội dung trọng tâm, xuyên suốt, cụ thể hóa bằng các mô hình, cách làm thiết thực, góp phần nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Trên các lĩnh vực công tác, các đơn vị đã chủ động nắm tình hình, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh về an ninh, trật tự, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án trọng điểm. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực; các chỉ tiêu công tác cơ bản bảo đảm tiến độ, nhiều chỉ tiêu vượt mức được giao. Cùng với đó, công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, bảo đảm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục được tăng cường; cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng dữ liệu dân cư được đẩy mạnh, góp phần nâng cao hiệu quả công tác và chất lượng phục vụ Nhân dân.

Bên cạnh kết quả chuyên môn, các đơn vị chú trọng công tác xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến; tích cực triển khai các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hướng về cộng đồng. Tiêu biểu là chương trình trao 158 suất quà tình nghĩa cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Phục hồi chức năng Việt Hàn, xã Phú Cát; tổ chức các bữa ăn từ thiện, hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm, toàn Cụm thi đua có 14 cá nhân được CATP công nhận gương điển hình tiên tiến, xây dựng 56 gương điển hình cấp Công an xã; đề xuất khen thưởng 40 lượt tập thể và 279 lượt cá nhân.

Đại diện các phòng chức năng CATP trao đổi về công tác đánh giá, bình xét thi đua.

Đại diện các đơn vị trong Cụm thi đua số 17 tham gia thảo luận tại Hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, Hội nghị đã tập trung thảo luận, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng đơn vị; đồng thời trao đổi về tiêu chí chấm điểm, đánh giá thành tích và bình xét, suy tôn danh hiệu thi đua năm 2026. Các ý kiến nhấn mạnh yêu cầu đánh giá khách quan, toàn diện, phù hợp với đặc điểm địa bàn, khối lượng công việc và kết quả công tác thực tế.

Lấy kết quả công tác thực chất làm thước đo thi đua

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả các đơn vị trong Cụm thi đua số 17 đạt được trong năm 2026. Đồng chí nhấn mạnh, phong trào thi đua phải thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai các chỉ tiêu thi đua cần gắn chặt với chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn, góp phần giữ vững an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Phó Giám đốc CATP đặc biệt lưu ý yêu cầu đổi mới công tác đánh giá, bình xét thi đua theo hướng khách quan, công bằng, thực chất, dựa trên hệ thống tiêu chí và kết quả thực hiện nhiệm vụ cụ thể. Quá trình đánh giá cần xem xét toàn diện đặc điểm địa bàn, tính chất nhiệm vụ, khối lượng công việc và những đóng góp của từng đơn vị; đồng thời bảo đảm tuân thủ nghiêm các tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình theo quy định.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào thi đua; yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các bộ phận, duy trì kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, tạo chuyển biến đồng đều trên các mặt công tác.

Định hướng nhiệm vụ năm 2027, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng công tác và phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đối với đơn vị Cụm trưởng, Cụm phó, cần phát huy vai trò dẫn dắt, điều phối, chủ động xây dựng chương trình hoạt động, tăng cường trao đổi kinh nghiệm và phối hợp giữa các đơn vị thành viên, bảo đảm phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả.

Trung tá Cao Quý Hải, Trưởng Công an xã Yên Xuân phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt các đơn vị trong Cụm, đại diện Công an xã Yên Xuân nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, nâng cao chất lượng công tác và tinh thần phục vụ Nhân dân.

Công an xã Yên Xuân trao cờ lưu niệm, chuyển giao nhiệm vụ Cụm trưởng Cụm thi đua số 17 năm 2027 cho Công an xã Kiều Phú.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đơn vị thống nhất suy tôn Công an xã Kiều Phú đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 17 năm 2027, tiếp nối trách nhiệm điều phối, thúc đẩy phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác trong năm tới.