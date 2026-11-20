Gia đình chúng tôi trân trọng cảm ơn: Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội; Công an các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường thuộc thành phố Hà Nội; Ban liên lạc Cựu chuyên gia Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Hội Cựu Công an nhân dân thành phố Hà Nội, Hội Cựu Công an nhân dân phường Tương Mai; Bạn bè thân hữu gần xa, bà con lối xóm, đồng chí, đồng đội; đã đến phúng viếng, gửi vòng hoa chia buồn và tiễn đưa Đại tá Nguyễn Thanh Đức, nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, người chồng, người cha của gia đình chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng tại Nghĩa trang Thiên Đức, xã Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Sự quan tâm, sẻ chia cùng những tình cảm chân thành, nghĩa tình đồng chí, đồng đội và bạn bè gần xa là nguồn động viên, an ủi to lớn, giúp gia đình chúng tôi vơi bớt nỗi đau trước sự mất mát không gì bù đắp được.

Trong lúc tang gia bối rối, nếu có điều gì sơ suất, gia đình chúng tôi mong được lượng thứ.

Gia đình chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và trân trọng cảm tạ!

Ban tổ chức lễ tang và gia đình