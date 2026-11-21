ANTD.VN - Với yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chủ động triển khai kế hoạch, tăng cường nắm tình hình, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và lực lượng chức năng, góp phần tạo môi trường an toàn, thuận lợi cho nhân dân và du khách trong nước, quốc tế.

Chủ động từ sớm, từ cơ sở

Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11) và chuỗi hoạt động Tuần văn hóa Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, nhiều hoạt động văn hóa, chính trị, xã hội được tổ chức rộng khắp tại các địa bàn dân cư, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Trên địa bàn Thủ đô, các chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được triển khai phong phú, thiết thực, gắn với đời sống cộng đồng, khu dân cư và từng địa bàn cơ sở. Các hoạt động không chỉ góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết mà còn là dịp để quảng bá những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới đông đảo nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế.

Chủ động phân luồng từ sớm, từ xa

Xác định công tác bảo đảm an ninh, trật tự là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào thành công chung của các hoạt động kỷ niệm, Công an phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã chủ động triển khai kế hoạch, tập trung cao độ các mặt công tác, với yêu cầu xuyên suốt là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và căn cứ tình hình thực tế địa bàn, Công an phường Hoàn Kiếm đã xây dựng kế hoạch triển khai với tinh thần chủ động, đồng bộ, chặt chẽ; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ công tác, từng cán bộ, chiến sĩ, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Lập các chốt bảo vệ, đảm bảo người dân đi lại an toàn, thuận lợi, đồng thời không để xảy ra các tình huống bị động, bất ngờ

Trọng tâm được Công an phường xác định là chủ động nắm tình hình ngay từ cơ sở, kịp thời phát hiện những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự để tham mưu giải quyết từ sớm, từ xa. Công tác rà soát địa bàn, quản lý cư trú, quản lý các lĩnh vực, địa bàn có nguy cơ phát sinh phức tạp về an ninh, trật tự được tăng cường; những mâu thuẫn, tranh chấp, vụ việc tiềm ẩn phức tạp được chú trọng theo dõi, phối hợp giải quyết, không để phát sinh thành điểm nóng.

Cùng với đó, Công an phường tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa các hành vi gây rối trật tự công cộng, phá hoại, vi phạm pháp luật, bảo đảm môi trường an toàn, lành mạnh trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

Phối hợp với Phòng CSGT - CATP Hà Nội triển khai phương án phân luồng

Một trong những yêu cầu được đặt ra là bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực tổ chức hoạt động, các địa điểm có liên quan và trên địa bàn nơi diễn ra các hoạt động. Công tác này được triển khai trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, cơ quan chức năng và chính quyền địa phương, bảo đảm đúng quy định, đúng chức năng, nhiệm vụ.

Phối hợp chặt chẽ, không để bị động, bất ngờ

Với đặc thù địa bàn trung tâm Thủ đô, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động chính trị, văn hóa, đối ngoại và thu hút đông đảo người dân, du khách trong nước, quốc tế, yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự càng được Công an phường Hoàn Kiếm chú trọng.

Ngay từ những ngày trước đó, đơn vị đã tăng cường xử lý các vi phạm về TTATGT, TTĐT và vệ sinh môi trường; phối hợp với Phòng CSGT - CATP Hà Nội tổ chức hướng dẫn, điều tiết giao thông, xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm hoạt động đi lại của người dân và du khách không bị ảnh hưởng.

Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cũng được chủ động triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, nhất là tại những khu vực tập trung đông người. Các điều kiện bảo đảm an toàn được rà soát, kiểm tra; phương tiện, lực lượng được chuẩn bị sẵn sàng, nhằm xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

Các lực lượng luôn sẵn sàng cho mọi tình huống phát sinh

Bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Hoàn Kiếm đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được phát huy, với sự tham gia của lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các tổ chức đoàn thể. Qua đó, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân trong việc giữ gìn an ninh, trật tự, cùng xây dựng hình ảnh Thủ đô văn minh, an toàn, thân thiện.

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Thượng tá Nguyễn Quang Hội - Trưởng Công an phường Hoàn Kiếm cho biết:

“Quan điểm chỉ đạo của Công an phường là phải chủ động từ sớm, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng và triển khai nhiệm vụ đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra bị động, bất ngờ. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm Điều lệnh Công an nhân dân, giữ gìn lễ tiết, tác phong, ứng xử đúng mực với nhân dân, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho các hoạt động.

Đây cũng là dịp để quảng bá hình ảnh Hà Nội - Thủ đô nghìn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, đồng thời giới thiệu rộng rãi những giá trị đặc sắc của văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Vì vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ khi thực hiện nhiệm vụ phải luôn giữ thái độ chuẩn mực, trách nhiệm, tận tụy, tạo được sự yên tâm, tin tưởng đối với nhân dân và du khách”.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho các hoạt động kỷ niệm được Công an phường Hoàn Kiếm xác định là nhiệm vụ tổng thể, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa nhiều lực lượng. Trên cơ sở kế hoạch của Công an thành phố, Công an phường chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, cơ quan, ban, ngành liên quan, chính quyền cơ sở để triển khai các nội dung bảo đảm an ninh, an toàn theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các hoạt động chào mừng sự kiện

Các tổ công tác của Công an phường được phân công nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào các nhóm công tác nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý địa bàn, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng cháy, chữa cháy và công tác tổng hợp, hậu cần, thông tin liên lạc.

Trong quá trình thực hiện, Công an phường duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chiến, ứng trực và thông tin báo cáo; chuẩn bị đầy đủ phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ; sẵn sàng tăng cường lực lượng khi có yêu cầu. Mọi tình huống phát sinh đều được đặt trong phương châm chủ động phòng ngừa, xử lý kịp thời, đúng quy định, không để ảnh hưởng đến hoạt động chung.

Cùng với đó, cán bộ, chiến sĩ được quán triệt thực hiện nghiêm kỷ luật công tác, nâng cao ý thức trách nhiệm, bảo đảm sức khỏe, tinh thần và điều kiện phục vụ nhiệm vụ trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Công an phường Hoàn Kiếm đã góp phần tạo nên thành công cho chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026

Với sự chuẩn bị chủ động, kỹ lưỡng, sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Hoàn Kiếm với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố và các lực lượng chức năng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 được triển khai theo hướng chủ động, đồng bộ, an toàn và hiệu quả.

Qua đó, góp phần bảo đảm để các hoạt động kỷ niệm diễn ra trang trọng, vui tươi, ý nghĩa; để người dân Thủ đô và du khách trong nước, quốc tế có những trải nghiệm an toàn, thuận lợi; đồng thời lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa Việt Nam, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và hình ảnh Hà Nội văn minh, an toàn, thân thiện đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.