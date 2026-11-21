ANTD.VN - Hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp Quốc sau nhiệm kỳ công tác tại Trung Phi.

Tại thủ đô Bangui của Cộng hòa Trung Phi, Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (MINUSCA) vừa tổ chức Lễ trao Huân chương Vì sự nghiệp hòa bình của Liên Hợp Quốc, ghi nhận dấu ấn một nhiệm kỳ của các sĩ quan tại phái bộ; trong đó có hai nữ sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam công tác theo hình thức cá nhân là Trung tá Đặng Thu Hà và Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Trung tá Đặng Thu Hà là phóng viên đầu tiên của Báo Quân đội nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc.

Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm là nữ sĩ quan Cảnh sát biển Việt Nam đầu tiên được cử đi làm nhiệm vụ theo hình thức cá nhân.

Thiếu tướng Maychel Asmi chúc mừng Trung tá Đặng Thu Hà.

Đảm nhiệm 2 vị trí sĩ quan truyền thông (MPIO) và truyền thông chiến lược (SCPI) tại Sở Chỉ huy lực lượng Phái bộ, trung tá Đặng Thu Hà đã phát huy tối đa bản lĩnh của một nhà báo Quân đội nhân dân dày dạn kinh nghiệm.

Nữ sĩ quan được giao nhiệm vụ trực tiếp bám sát các hoạt động trọng yếu của lãnh đạo Phái bộ, có mặt trên nhiều chuyến tuần tra thực địa dài ngày qua các địa bàn phức tạp như Bouar, Mbaïki, Kaga-Bandoro hay N'Délé để kịp thời phản ánh sinh động sứ mệnh gìn giữ hòa bình, đấu tranh phản bác thông tin sai lệch và lan tỏa hình ảnh nhân văn, sứ mệnh bảo vệ thường dân của lực lượng "mũ nồi xanh".

Thiếu tướng Maychel Asmi trao Huân chương Liên hợp quốc cho Thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm.

Với thượng úy Nguyễn Thị Ngọc Trâm, trên cương vị Trưởng phòng Huấn luyện (Chief G7 JTFB), chị trực tiếp xây dựng quy trình chuẩn nhằm chuẩn hóa công tác huấn luyện sĩ quan cơ quan, đáp ứng yêu cầu kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của phái bộ.

Chị được tin tưởng giao kiêm nhiệm quyền Phó Tham mưu trưởng JTFB, trực tiếp điều hành giao ban tác chiến hằng ngày. Bằng tư duy tham mưu sắc bén, năng lực điều phối nhịp nhàng và tác phong chính quy của nữ sĩ quan Việt Nam, chị đã góp phần quan trọng duy trì hiệu quả vận hành của lực lượng nòng cốt bảo vệ địa bàn trọng yếu thủ đô Bangui.

Thông qua các hoạt động của mình, những quân nhân gìn giữ hòa bình đã góp phần bảo vệ thường dân, tăng cường an ninh và duy trì quyền tự do đi lại trên các tuyến đường chiến lược. Họ đã củng cố niềm tin giữa MINUSCA và người dân địa phương, đồng thời hỗ trợ các nỗ lực ổn định tình hình tại quốc gia này.

Ông Ebrima Ceessay, Phó Đại diện Đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách vấn đề an ninh nhấn mạnh: "Những nỗ lực của các bạn thể hiện những lý tưởng cao đẹp nhất của hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc".

Việc hai nữ sĩ quan Việt Nam được nhận Huân chương Liên hợp quốc tại MINUSCA tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng làm việc hiệu quả trong môi trường đa quốc gia của Quân đội nhân dân Việt Nam, đồng thời thể hiện rõ vai trò, đóng góp thực chất của phụ nữ Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình.