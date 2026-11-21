ANTD.VN - Bộ Nội vụ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tạm dừng tuyển dụng mới công chức, điều chuyển cán bộ trong quá trình hoàn thiện đề án vị trí việc làm và phương án biên chế.

Tạm dừng tuyển mới công chức khi xây dựng phương án biên chế 2027-2031

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi các bộ, ngành, địa phương về việc tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức trong thời gian rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031.

Thực hiện Công văn số 191/BCĐCP về triển khai rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế, Bộ Nội vụ hướng dẫn tạm dừng tuyển dụng, điều chuyển cán bộ, công chức.

Liên quan đến việc tuyển dụng mới công chức, Bộ Nội vụ lưu ý tạm dừng với cả trường hợp đã có thông báo tuyển dụng hoặc đã hoàn thành các bài thi nhưng chưa ban hành quyết định tuyển dụng.

Việc này áp dụng cho đến khi hoàn thành rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo Kết luận số 107-KL/TW của Bộ Chính trị.

Trường hợp cơ quan, tổ chức đang thực hiện quy trình tuyển dụng công chức theo chính sách thu hút đối với người có tài năng theo Nghị định số 179/2024/NĐ-CP, bộ, ngành, địa phương được tiếp tục thực hiện tuyển dụng nếu bảo đảm phù hợp phương án biên chế của bộ, ngành, địa phương trong giai đoạn 2027-2031.

Về việc điều chuyển cán bộ, công chức, Bộ này đề nghị tạm dừng điều chuyển nhóm trên để giữ nguyên biên chế tạm giao năm 2026 tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Việc dừng điều chuyển cán bộ, công chức làm cơ sở xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 và thuận lợi trong việc thực hiện phương án sắp xếp, cơ cấu lại đội ngũ sau khi thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo chủ trương của Bộ Chính trị.

Trong trường hợp thật cần thiết, cơ quan quản lý cán bộ, công chức được tiếp nhận, điều chuyển cán bộ, công chức từ cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong phạm vi biên chế được giao để đáp ứng ngay yêu cầu, nhiệm vụ.

Bộ Nội vụ lưu ý, cấp nào có thẩm quyền quản lý trực tiếp cán bộ, công chức, cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

"Không được lợi dụng việc điều chuyển cán bộ, công chức để hợp thức hóa việc giữ biên chế hoặc phát sinh biên chế không cần thiết trong quá trình thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm và phương án biên chế giai đoạn 2027-2031 theo chủ trương của Bộ Chính trị", công văn của Bộ Nội vụ nêu rõ.