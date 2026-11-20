ANTD.VN - Theo Bộ trưởng Bộ Công an, việc cắt giảm một số thủ tục hành chính như kiểm tra công tác nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy không làm giảm hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong quản lý nhà nước…

Kết quả biểu quyết thông qua Luật An ninh dữ liệu tại Quốc hội

Chiều 20-11, với đa số ĐBQH tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua 4 luật liên quan đến an ninh, trật tự và chuyển đổi số, gồm: Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); Luật Định danh và xác thực điện tử; Luật An ninh dữ liệu. Đây là các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Trước khi biểu quyết, Quốc hội đã nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý 4 dự án nêu trên.

Bỏ thủ tục kiểm tra nghiệm thu về PCCC không làm giảm hiệu quả quản lý

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật PCCC&CNCH, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát để bảo đảm nội dung sửa đổi, bổ sung đồng bộ, thống nhất với các luật có liên quan, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Một trong những quy định đáng chú ý tại luật này là đã bãi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC và thực hiện công tác hậu kiểm kết hợp với kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về nghiệm thu về PCCC của chủ đầu tư, chủ sở hữu công trình, chủ phương tiện giao thông.

Đồng thời, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường đối với phương tiện PCCC, CNCH và vật liệu, cấu kiện ngăn cháy, chống cháy và quản lý phương tiện PCCC, CNCH theo quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Sửa đổi, bổ sung một số điểm về mặt kỹ thuật để bảo đảm tính thống nhất với các luật có liên quan...

Các quy định cũng được bổ sung, hoàn thiện để bảo đảm chất lượng phương tiện PCCC, CNCH khi bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC, bỏ thủ tục cấp phép trước khi lưu thông đối với phương tiện PCCC, CNCH.

Theo cơ quan soạn thảo, bản chất của thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu về PCCC là xem xét, đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật và việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật trong xây dựng công trình, thiết kế phương tiện giao thông, bảo đảm phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm định trước khi đưa công trình, phương tiện giao thông vào khai thác, sử dụng. Hiện đã có thủ tục thẩm định thiết kế, khi thiết kế đã có thủ tục thẩm định, khi hoàn thành công trình.

Vì thế, dù cắt giảm các thủ tục hành chính nêu trên, vẫn bảo đảm hiệu lực, hiệu quả và trách nhiệm trong quản lý nhà nước về PCCC. Dự thảo cũng đã bảo đảm cơ sở pháp lý để tổ chức thực hiện sau khi luật được ban hành.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, dự thảo bổ sung, hoàn thiện quy định về cách thức, quy trình giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tốt nhất cho cơ quan, tổ chức, cá nhân; bảo đảm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Một nội dung đáng chú ý khác là bổ sung quy định về giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xử lý đối với các công trình, cơ sở hiện hữu đang tồn tại hiện nay.

Cơ quan soạn thảo cũng đã rà soát, hoàn thiện các quy định về xử lý chuyển tiếp khi bãi bỏ các thủ tục hành chính, bảo đảm không phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện; đồng thời chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung và kỹ thuật của dự thảo luật.

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang báo cáo tại Quốc hội

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại danh tính điện tử

Với Luật Định danh và xác thực điện tử, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, cơ quan soạn thảo đã rà soát để bảo đảm đồng bộ với pháp luật về dữ liệu, giao dịch điện tử, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng và căn cước; đồng thời chỉnh lý bố cục dự thảo gồm 7 chương, 45 điều.

Một nội dung quan trọng được tiếp thu, hoàn thiện là làm rõ nguyên tắc định danh, xác thực điện tử bắt buộc hoặc tự nguyện; việc thu thập dữ liệu phải đúng mục đích theo quy định của pháp luật, không thu thập lại dữ liệu đã có, không yêu cầu xuất trình giấy tờ đã được định danh điện tử.

Đáng chú ý, dự thảo quy định nguyên tắc tự động tạo lập danh tính điện tử, cấp mã định danh quốc gia khi thông tin trong cơ sở dữ liệu đã đầy đủ, chính xác, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp đăng ký lại. Đối với danh tính điện tử đã được tạo lập trước khi luật có hiệu lực thi hành thì tiếp tục có giá trị sử dụng.

Đối với tài khoản giao dịch điện tử, dự thảo quy định rõ việc bắt buộc xác thực tài khoản với danh tính điện tử của chủ thể, áp dụng đối với các lĩnh vực có rủi ro cao như ngân hàng, chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội... Luật giao Chính phủ quy định lộ trình thực hiện phù hợp với tiến trình chuyển đổi số.

Phân định rõ thẩm quyền trong bảo vệ an ninh dữ liệu

Với dự án luật An ninh dữ liệu, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, về phân định thẩm quyền, dự thảo xác lập nguyên tắc một việc, một cơ quan chịu trách nhiệm chính, một quy trình, một kết quả được công nhận, sử dụng chung, không thẩm định, kiểm tra hai lần cùng một nội dung.

Theo đó, đối với thẩm định an ninh dữ liệu, Bộ Công an thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu cấp độ 4, cấp độ 5 trên phạm vi toàn quốc; Bộ Quốc phòng thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu quân sự, quốc phòng; Ban Cơ yếu Chính phủ thẩm định hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý dữ liệu thuộc Ban Cơ yếu. Riêng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động dân sự, kinh tế của đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng thẩm định.

Bao quát đầy đủ các loại công trình liên quan đến an ninh quốc gia

Với Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Bộ trưởng Lương Tam Quang cho biết, sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo luật gồm 40 điều, giảm 1 điều so với dự thảo trình Quốc hội tại đầu kỳ họp.

Đáng chú ý, dự thảo luật đã bổ sung nguyên tắc ưu tiên nguồn lực trong bảo vệ công trình tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, các quy định về khái niệm, tiêu chí xác định, phân loại công trình quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia được chỉnh lý, hoàn thiện nhằm bảo đảm bao quát đầy đủ các loại công trình.

Đặc biệt, dự thảo đã chỉnh lý, hoàn thiện quy định về quyền của tổ chức, cá nhân trong bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia. Trong đó, chú trọng quyền được bồi thường, hỗ trợ khi bị thiệt hại; quyền khiếu nại, tố cáo và quyền được cung cấp thông tin về phạm vi bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.