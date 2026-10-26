Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý

ANTD.VN - Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, điều quan trọng khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm về phòng cháy, chữa cháy là phải ngăn ngừa được nguy cơ nguy hiểm trước khi xảy ra cháy…

Quang cảnh phiên thảo luận tại tổ ĐBQH đoàn TP Hà Nội sáng 26-10

Sáng 26-10, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH); dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Phát biểu tại tổ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, hai dự luật này đều liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia, sự an toàn của người dân và đặc biệt là sự phát triển đất nước. Do vậy yêu cầu đặt ra là phải phòng ngừa sớm, quản lý đúng trách nhiệm, tạo thuận lợi cho hoạt động hợp pháp của người dân, các tổ chức. Quy định phải rõ, chặt chẽ, khả thi.

Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật PCCC&CNCH, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ đồng tình với hướng cắt giảm các thủ tục hành chính.

Những nội dung đã được thực hiện theo nghị quyết của Chính phủ cần được đánh giá để hoàn thiện luật. Cải cách phải giảm phiền hà, nâng cao khả năng kiểm soát an toàn và hai yếu tố này phải đi liền với nhau, không thể buông lỏng, coi nhẹ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Với các quy định giảm thủ tục về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phải đi cùng với khả năng kiểm soát đối tượng và quá trình lưu thông. Bãi bỏ giấy phép kinh doanh công cụ hỗ trợ phải gắn với việc kiểm tra các điều kiện còn phải tuân thủ, bởi đây là loại hàng hóa đặc biệt, đặc thù. “Bỏ giấy phép nhưng không được bỏ trống trách nhiệm quản lý" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Với các quy định chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm về PCCC, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, điều rất quan trọng là phải ngăn ngừa được nguy cơ nguy hiểm trước khi xảy ra cháy.

Mặt khác, bỏ thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu của cơ quan nhà nước không có nghĩa là bỏ trách nhiệm nghiệm thu của chủ đầu tư, chủ sở hữu trước khi đưa công trình, phương tiện vào sử dụng. Trong đó, phải xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, thi công, giám sát trong xác nhận chất lượng thực tế, xử lý nghiêm việc xác nhận sai, làm giả hồ sơ để nghiệm thu.

“Khi cải cách hành chính thì ngay từ bước ban đầu phải làm rất nghiêm túc" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý.

Bên cạnh đó, khi có vi phạm phải khắc phục nguy cơ, xác định trách nhiệm bồi thường theo pháp luật và giải quyết quyền lợi của người bị thiệt hại. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần quy định rõ điều này.

Công trình có nguy cơ cao, đông người phải được giám sát kịp thời. Cơ sở chấp hành tốt cần giảm kiểm tra không cần thiết. Phải duy trì an toàn trong suốt quá trình sử dụng, nhất là khi cải tạo, thay đổi công năng hoặc sửa chữa, cơi nới.

Một vấn đề nữa được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, cần tháo gỡ vướng mắc cho các cơ sở cũ chưa đáp ứng được yêu cầu PCCC phải gắn với các giải pháp an toàn, phân loại, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật khả thi.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Về dự Luật Bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị, phải xác định đúng công trình cần được bảo vệ, mức độ bảo vệ và trách nhiệm đề xuất.

Mặt khác, bảo vệ công trình phải bảo đảm khả năng vận hành liên tục và khả năng khôi phục khi có sự cố; phải kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện theo thẩm quyền. Đặc biệt, phải bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân trong phạm vi bảo vệ công trình…

“Cần rõ việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, xử lý thỏa đáng các hoạt động hợp pháp hình thành trước khi xác lập phạm vi bảo vệ. Bảo vệ công trình phải có sự đồng thuận, tham gia của nhân dân. Điều đó rất quan trọng, không được tách rời vai trò của nhân dân, vì chỉ có nhân dân mới bảo vệ tốt công trình” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.