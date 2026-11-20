ANTD.VN - Ngày 20-11, Cụm thi đua số 14, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác, trao đổi kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2027.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an thành phố Hà Nội cùng đại diện Công an 8 đơn vị thành viên gồm: Thanh Trì, Thanh Liệt, Đại Thanh, Nam Phù, Ngọc Hồi, Hoàng Liệt, Yên Sở và Lĩnh Nam. Năm 2026, Công an phường Thanh Trì đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng, Công an phường Thanh Liệt là Cụm phó.

Tạo chuyển biến từ phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện kết quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026. Mặc dù còn nhiều khó khăn trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc lớn, yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, các đơn vị thành viên trong Cụm đã chủ động triển khai phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Phong trào thi đua thực sự trở thành động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Nhiều chỉ tiêu công tác trọng tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức, tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại diện Phòng Công tác chính trị CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Đại diện Công an xã Thanh Trì - đơn vị Cụm trưởng điều hành thảo luận

Đại diện Công an xã Đại Thanh phát biểu

Đại diện Công an phường Yên Sở phát biểu

Đáng chú ý, các đơn vị đã chủ động đảm nhận, tập trung giải quyết nhiều nhiệm vụ khó, phức tạp, có tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân và sự phát triển của địa phương. Nổi bật là công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, trong đó có Dự án cầu Ngọc Hồi và các dự án giao thông, đô thị trên địa bàn. Thông qua công tác tham mưu, phối hợp, tuyên truyền, vận động, lực lượng Công an đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phục vụ tiến độ triển khai các dự án.

Cùng với đó, các đơn vị tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, xử lý án điểm, triệt phá ổ nhóm, bảo đảm an ninh trên không gian mạng và giải quyết những tồn tại trong công tác nghiệp vụ. Công tác bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, được triển khai chủ động, nghiêm túc.

Một điểm nhấn trong năm là việc đổi mới nội dung, phương thức tổ chức phong trào thi đua, gắn thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với phong trào “Ba nhất”. Toàn Cụm đã triển khai 45 mô hình “Ba nhất”, gắn với từng lĩnh vực, tổ công tác và yêu cầu thực tiễn tại cơ sở. Các mô hình tập trung vào ba hướng chính: đổi mới phương pháp phục vụ nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, bảo đảm an ninh, trật tự; phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác dân vận, an sinh xã hội.

Nhiều cách làm thiết thực được triển khai như hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính ngoài giờ, đơn giản hóa thao tác, tiếp nhận phản hồi qua nền tảng số, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, số hóa hồ sơ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác. Qua đó, từng bước chuyển hoạt động thi đua từ nội dung phát động sang những nhiệm vụ, sản phẩm và kết quả cụ thể, lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo.

Công tác phát hiện, bồi dưỡng điển hình tiên tiến và khen thưởng cũng được chú trọng. Trong năm, Cụm có 89 cá nhân được công nhận điển hình tiên tiến cấp cơ sở; 1 tập thể và 15 cá nhân điển hình tiên tiến cấp Công an thành phố. Tổng cộng có 746 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, tận tụy, nhân văn và vì nhân dân phục vụ.

Thống nhất phương hướng, nhiệm vụ

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, trong đó chất lượng, hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu công tác và tổ chức phong trào thi đua chưa đồng đều giữa các đơn vị, lĩnh vực; một số chỉ tiêu khó, chỉ tiêu trọng tâm chưa hoàn thành. Việc lượng hóa hiệu quả của một số mô hình, cách làm mới, công tác theo dõi, kiểm tra, đánh giá và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

Hội nghị cũng thống nhất năm 2027, Công an phường Thanh Liệt đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 14, Công an xã Đại Thanh đảm nhiệm vai trò Cụm phó.

Trên cơ sở đó, các đơn vị thống nhất tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, quản lý địa bàn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm căn cứ đánh giá phong trào thi đua. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của lực lượng Công an cấp xã trong tham mưu, phối hợp giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và xây dựng các mô hình hướng về nhân dân, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất suy tôn, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét các hình thức khen thưởng đối với những tập thể có thành tích trong phong trào thi đua năm 2026.

Hội nghị cũng thống nhất năm 2027, Công an phường Thanh Liệt đảm nhiệm vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua số 14, Công an xã Đại Thanh đảm nhiệm vai trò Cụm phó.

Với những kết quả đạt được trong năm 2026, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Cụm thi đua số 14 tiếp tục khẳng định vai trò động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và xây dựng lực lượng Công an cơ sở ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ.