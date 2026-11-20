ANTD.VN - Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo chất lượng công tác, chiều 20/11, Công an phường Bạch Mai, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với lực lượng Công an phường, đánh giá tình hình và góp ý về trách nhiệm của Cảnh sát khu vực trong công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường, đồng chí Tạ Thị Thanh Huyền, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường, Ban chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Cảnh sát khu vực, các đồng chí Bí thư chi bộ, Tổ trưởng, Tổ phó, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở và đại diện nhân dân 51 tổ dân phố trên địa bàn.

Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị là dịp để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn phường đóng góp ý kiến cho Công an phường Bạch Mai và lực lượng cảnh sát khu vực Công an phường trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, TTATXH, thực hiện chức trách nhiệm vụ, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế, lễ tiết tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của của bộ chiến sỹ Công an phường, nhằm chỉ ra những tồn tại, thiếu sót trong công tác đảm bảo an ninh chính trị - TTATXH tại địa cơ sở, qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm từ chỉ huy đến CBCS tận tụy với công việc, thân thiện gần gũi với nhân dân, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, quy trình công tác; giữ gìn phẩm chất đạo đức tốt, lối sống trong sáng, lành mạnh; giao tiếp có văn hóa… xây dựng hình ảnh người chiến sỹ Công an tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị, Trung tá Đinh Quang Nam, Phó Trưởng Công an phường đã báo cáo kết quả công tác đảm bảo ANTT của Công an phường và đánh giá tình hình công tác của lực lượng Cảnh sát khu vực.

Trung tá Đinh Quang Nam, Phó Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Dưới sự điều hành của Ban chỉ huy Công an phường, đại diện các các tổ dân phố đã cùng đóng góp ý kiến về thực hiện chức trách nhiệm vụ của CBCS Công an phường và Cảnh sát khu vực, tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tư thế lễ tiết tác phong văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ chiến sĩ CAP, của cảnh sát khu vực, các kiến nghị, phản ánh chính đáng, bức xúc trong nhân dân.

Đại diện các tổ dân phố đóng góp ý kiến

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường khẳng định hội nghị không chỉ là sự giám sát mà còn thể hiện sự quan tâm, tin tưởng, mong muốn lực lượng Công an ngày càng trưởng thành, gần dân và phục vụ nhân dân tốt hơn. Trên cơ sở đó, đồng chí Bí thư đề nghị Ban chỉ huy phường và từng cán bộ chiến sĩ, nhất là các đồng chí cảnh sát khu vực nghiêm túc lắng nghe, cầu thị tiếp thu, không né tránh những góp ý, phản ánh, coi đây là cơ hội tự soi, tự sửa, khắc phục những hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả công tác. Các ý kiến cần được phân loại, đánh giá, có giải pháp khắc phục cụ thể, coi sự hài lòng, tin tưởng của nhân dân là một trong những thước đo quan trọng đối với chất lượng, hiệu quả công tác của lực lượng Công an.

Đồng chí Trần Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp tại hội nghị, Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường khẳng định Ban Chỉ huy Công an phường sẽ trực tiếp chỉ đạo rà soát, phân loại từng nội dung phản ánh để có biện pháp giải quyết kịp thời, dứt điểm những vấn đề phát sinh tại địa bàn dân cư.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Trưởng Công an phường cũng yêu cầu lực lượng Cảnh sát khu vực nghiêm túc khắc phục những tồn tại đã được nhân dân chỉ rõ; tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ theo tinh thần Ba nhất “Kỷ luật nhất, Trung thành nhất, Gần dân nhất”, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu và giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp về ANTT ngay từ cơ sở.