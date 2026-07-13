Carlsberg Việt Nam ghi dấu ấn với hai giải thưởng uy tín về môi trường làm việc và phát triển bền vững

ANTĐ.VN - Hai giải thưởng uy tín vừa được trao trong tháng 7/2026 tiếp tục khẳng định những nỗ lực bền bỉ của Carlsberg Việt Nam trong việc phát triển con người song hành cùng tăng trưởng bền vững. Doanh nghiệp được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 (HR Asia Best Companies to Work for in Asia) năm thứ tư liên tiếp, đồng thời lần đầu tiên nhận HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026. Cùng thời điểm, Carlsberg Việt Nam cũng được VCCI xướng tên trong Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng Xanh và Môi trường Việt Nam 2026, ghi nhận những nỗ lực đầu tư dài hạn cho phát triển bền vững và kinh doanh có trách nhiệm.

Những giải thưởng uy tín trong tháng 7/2026 tiếp tục khẳng định cam kết của Carlsberg Việt Nam đối với phát triển con người và tăng trưởng bền vững.

Bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh, cùng ghi nhận đặc biệt về Đa dạng, Công bằng & Hòa nhập

Bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh không chỉ là một cột mốc đáng tự hào của Carlsberg Việt Nam, mà còn phản ánh hành trình bền bỉ xây dựng một môi trường làm việc nơi tinh thần đa dạng, công bằng và hòa nhập đã trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, việc lần đầu tiên nhận HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026 tiếp tục khẳng định rằng DE&I không chỉ được hiện thực hóa thông qua các sáng kiến, mà còn được thể hiện trong cách mỗi người làm việc, hợp tác và phát triển mỗi ngày.

Carlsberg Việt Nam được vinh danh là Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026 năm thứ tư liên tiếp và lần đầu tiên nhận HR Asia Diversity, Equity & Inclusion Awards 2026.

Giải thưởng năm nay càng có ý nghĩa khi Tập đoàn Carlsberg vừa ra mắt Chính sách Toàn cầu về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập, một lần nữa khẳng định DE&I là nền tảng quan trọng trong hành trình nuôi dưỡng văn hóa phát triển và tạo động lực cho chiến lược kinh doanh dài hạn của Tập đoàn. Được xây dựng trên ba nguyên tắc "Diversity Is Us. Equity Strengthens Us. Inclusion Empowers Us.", chính sách phản ánh niềm tin rằng khi những góc nhìn đa dạng được tôn trọng và trao cơ hội phát huy, doanh nghiệp sẽ có sự hợp tác hiệu quả hơn, những quyết định sáng suốt hơn và nền tảng tăng trưởng vững chắc hơn.

Tại Carlsberg Việt Nam, những nguyên tắc đó hiện diện trong mọi giai đoạn của hành trình nhân viên, từ thu hút và phát triển nhân tài đến xây dựng một môi trường nơi mỗi người đều được tôn trọng, được trao cơ hội và có thể phát huy trọn vẹn tiềm năng của mình.

Trong năm qua, doanh nghiệp tiếp tục vun đắp văn hóa hòa nhập thông qua nhiều sáng kiến như chiến dịch Pride Month "Come As You Are" – chương trình DE&I thường niên tôn vinh sự khác biệt; SHELeads – cộng đồng dành cho các nữ lãnh đạo tương lai nhằm nâng cao sự tự tin, năng lực và kết nối; đồng thời trở thành doanh nghiệp ký kết Các Nguyên tắc Trao quyền cho Phụ nữ (Women's Empowerment Principles – WEPs) do UN Women và UN Global Compact khởi xướng. Carlsberg Việt Nam cũng đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu của Tập đoàn hướng tới 42% phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo cấp cao vào năm 2032.

Chiến dịch Pride Month "Come As You Are" góp phần lan tỏa văn hóa đa dạng, công bằng và hòa nhập tại Carlsberg Việt Nam.

Những nỗ lực này được phản ánh rõ nét qua trải nghiệm của nhân viên. Trong khảo sát gắn kết nhân viên toàn Tập đoàn gần đây nhất, Carlsberg Việt Nam đạt 86 điểm Inclusion Index và liên tục duy trì kết quả trong Top 10% chuẩn toàn cầu về Chỉ số Hòa nhập (Inclusion Index) theo đánh giá của Glint. Kết quả này cho thấy những bước tiến vững chắc của doanh nghiệp trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu của Tập đoàn Carlsberg: đến năm 2032, mang đến trải nghiệm hòa nhập cho nhân viên thuộc Top 10% chuẩn toàn cầu.

Các hoạt động góp phần xây dựng một môi trường làm việc gắn kết, nơi mọi người cùng học hỏi, phát triển và thuộc về.

Chia sẻ về các giải thưởng, bà Đặng Trần Ngọc Ngân – Giám đốc Cấp cao, Nhân sự & Văn hóa, Carlsberg Việt Nam cho biết: "Những giải thưởng này có ý nghĩa đặc biệt đối với chúng tôi bởi đó là sự ghi nhận cho văn hóa mà Carlsberg Việt Nam đã và đang bền bỉ vun đắp mỗi ngày. Chúng tôi luôn tin rằng sức mạnh lớn nhất của doanh nghiệp đến từ con người. Khi mỗi cá nhân, với những xuất phát điểm và góc nhìn khác nhau, đều cảm thấy được tôn trọng, được hòa nhập và được trao cơ hội để phát huy tiềm năng, họ sẽ cùng nhau tạo nên những đội ngũ gắn kết hơn, những ý tưởng sáng tạo hơn và một doanh nghiệp phát triển bền vững hơn. Niềm tin ấy tiếp tục định hướng cách chúng tôi phát triển con người, nuôi dưỡng đội ngũ lãnh đạo và chuẩn bị cho tương lai".

Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng Xanh và Môi trường Việt Nam 2026

Carlsberg Việt Nam cũng được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng Xanh và Môi trường Việt Nam 2026 tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực đầu tư dài hạn của doanh nghiệp vào vận hành bền vững và tăng trưởng có trách nhiệm.

Carlsberg Việt Nam được VCCI vinh danh trong Top 10 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng Xanh và Môi trường Việt Nam 2026

Được định hướng bởi Brewing Tomorrow – chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn Carlsberg, Carlsberg Việt Nam không ngừng đầu tư vào công nghệ và các sáng kiến nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, đồng thời tạo dựng giá trị lâu dài cho cộng đồng và xã hội.

Tại Nhà máy bia Phú Bài – nhà máy bia có công suất lớn nhất của Carlsberg tại châu Á – công nghệ nấu bia thế hệ mới giúp giảm khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng tiêu thụ so với trước đây. Nhà máy cũng thu hồi và tái sử dụng 100% lượng CO₂ phát sinh trong quá trình lên men, đạt chứng nhận Zero Waste to Landfill (Không chôn lấp chất thải), đồng thời chuẩn bị triển khai dự án điện mặt trời áp mái như bước tiếp theo trên hành trình hiện thực hóa mục tiêu phát thải ròng bằng 0 trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2040 của Tập đoàn Carlsberg.

Nhà máy bia Phú Bài không ngừng hiện thực hóa Brewing Tomorrow thông qua đầu tư vào công nghệ sản xuất và các giải pháp phát triển bền vững.

Không chỉ đầu tư vào vận hành, Carlsberg Việt Nam còn tạo ra những giá trị tích cực cho cộng đồng thông qua các sáng kiến như Khơi nguồn nước sạch vì miền Trung yêu thương, các chương trình thúc đẩy uống có trách nhiệm và nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, góp phần lan tỏa những lựa chọn sống bền vững.

Giải thưởng của VCCI tiếp tục nối dài hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam, bên cạnh nhiều dấu ấn khác như Top 100 Doanh nghiệp Bền vững tại Việt Nam 2025 do VBCSD–VCCI bình chọn, giải thưởng "Doanh nghiệp vì Cộng đồng" do Hiệp hội Doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) trao tặng năm 2025, cùng bằng khen của Bộ Công Thương tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập Hiệp hội Bia – Rượu – Nước giải khát Việt Nam (VBA) vì những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của ngành.

Hành trình phát triển bền vững của Carlsberg Việt Nam liên tục được ghi nhận bởi nhiều tổ chức uy tín

Hai giải thưởng được trao trong cùng một thời điểm không chỉ ghi nhận những thành quả mà Carlsberg Việt Nam đã đạt được, mà còn phản ánh niềm tin nhất quán của doanh nghiệp: phát triển con người và phát triển bền vững luôn song hành trên hành trình tăng trưởng dài hạn.

Trên hành trình phía trước, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư cho những điều tạo nên giá trị lâu dài – từ phát triển con người, thúc đẩy đổi mới đến giảm thiểu tác động môi trường – để không chỉ tạo ra những sản phẩm bia chất lượng mà còn góp phần xây dựng một tương lai bền vững hơn cho Việt Nam.