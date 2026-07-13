Từ biển đẹp đến lễ hội đẳng cấp, điều gì làm nên 'Miami của Việt Nam'?

ANTD.VN -Được truyền thông quốc tế liên tục nhắc tên, Đà Nẵng đang dần khẳng định vị thế của một đô thị biển năng động tại châu Á nhờ lợi thế thiên nhiên hiếm có, hạ tầng ngày càng hoàn thiện và hệ sinh thái du lịch không ngừng được làm mới.

Vì sao Đà Nẵng được ví như "Miami của Việt Nam"?

Mới đây, tạp chí điện tử Journal des Français à l'étranger của Pháp đã có bài viết ví Đà Nẵng là "viên ngọc của Việt Nam" đang vươn mình trên bản đồ du lịch quốc tế. Đáng chú ý, tạp chí này cho rằng thành phố biển miền Trung đang từng bước hiện thực hóa tham vọng trở thành "Miami của Việt Nam" – một đô thị ven biển hiện đại, cởi mở và ngày càng hấp dẫn cộng đồng du mục số từ khắp nơi trên thế giới.

Đà Nẵng được ví như “viên ngọc của Việt Nam” đang vươn mình trên bản đồ du lịch thế giới. Ảnh: InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Theo bài báo, Đà Nẵng sở hữu nhiều lợi thế mà không phải điểm đến nào trong khu vực cũng có. Chỉ cách Hà Nội và TP.HCM khoảng một giờ bay, thành phố có sân bay quốc tế nằm ngay gần trung tâm, chi phí sinh hoạt hợp lý, hạ tầng Internet tốt, nhịp sống thư thái cùng cộng đồng người nước ngoài ngày càng đông đảo. Đây cũng được xem là lựa chọn thay thế hấp dẫn cho Bali (Indonesia) hay nhiều điểm đến nổi tiếng của Thái Lan đối với những người vừa muốn làm việc từ xa vừa tận hưởng cuộc sống ven biển.

Nhận định này không phải ngẫu nhiên. Bên cạnh 32 km bờ biển đẹp, Đà Nẵng còn sở hữu bán đảo Sơn Trà, khu du lịch Sun World Ba Na Hills cùng vị trí kết nối thuận tiện với Huế, Hội An và Mỹ Sơn. Hiếm có thành phố nào tại Đông Nam Á hội tụ đồng thời biển, núi, thiên nhiên và các di sản văn hóa trong bán kính di chuyển ngắn như vậy.

Không chỉ một lần được truyền thông quốc tế gọi tên

Đây cũng không phải lần đầu Đà Nẵng được báo chí quốc tế dành nhiều lời khen. Ngay từ năm 2019, The New York Times đã đưa Đà Nẵng vào danh sách 52 điểm đến đáng ghé thăm nhất thế giới và cũng từng ví thành phố là "Miami của Việt Nam". Năm nay, thành phố tiếp tục xuất hiện trong danh sách này, cho thấy sức hút vẫn được duy trì sau nhiều năm.

Với hạ tầng du lịch - nghỉ dưỡng được đầu tư bài bản, nhiều sản phẩm vui chơi đa dạng, Đà Nẵng trở thành một trong những điểm đến có lượng tìm kiếm lưu trú cao nhất tại Việt Nam

Trong khi đó, theo dữ liệu mới công bố của nền tảng du lịch Traveloka, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng là một trong những điểm đến có lượng tìm kiếm lưu trú cao nhất tại Việt Nam. Đáng chú ý, nhu cầu tìm kiếm không chỉ tập trung ở khu vực trung tâm mà còn mở rộng sang các vùng phụ cận, phản ánh sức hút ngày càng lan tỏa của toàn bộ điểm đến.

Việc liên tục được truyền thông quốc tế nhắc đến không chỉ đến từ lợi thế thiên nhiên. Điều giúp Đà Nẵng duy trì sức hấp dẫn trong nhiều năm là khả năng liên tục làm mới trải nghiệm, bổ sung sản phẩm và tạo thêm lý do để du khách quay trở lại.

Một trong những dấu ấn rõ nét là Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF). Với sự đồng hành của Sun Group, từ một cuộc thi pháo hoa quốc tế lần đầu tổ chức năm 2008, DIFF đã phát triển thành lễ hội kéo dài hơn một tháng, biến bờ sông Hàn thành không gian hội tụ của pháo hoa, âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn. Không chỉ góp phần kéo dài thời gian lưu trú, DIFF còn đưa hình ảnh Đà Nẵng xuất hiện thường xuyên trên truyền thông quốc tế. Đặc biệt, tạp chí du lịch Travel + Leisure năm nay bình chọn DIFF là một trong 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh.

Cầu Vàng và Sun World Ba Na Hills là một trong nhiều biểu tượng du lịch của Đà Nẵng với toàn cầu

Bên cạnh những sự kiện mang tính biểu tượng, các sản phẩm du lịch cũng liên tục được nâng cấp. Sun World Ba Na Hills đã trở thành một trong những điểm đến nổi bật nhất của Đà Nẵng với hệ thống cáp treo, Cầu Vàng nổi tiếng toàn cầu, chuỗi lễ hội bốn mùa, các chương trình biểu diễn và nhiều trải nghiệm mới được bổ sung mỗi năm.

Mùa hè năm nay, khu du lịch tiếp tục ra mắt Bảo tàng Ánh sáng Nguồn Cội với không gian nghệ thuật tương tác rộng gần 800 m², đồng thời đưa thương hiệu bánh Pháp Maison Kayser vào phục vụ du khách, góp phần gia tăng trải nghiệm mang phong cách châu Âu trên đỉnh Bà Nà.

Cùng với nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort giúp Đà Nẵng thu hút phân khúc khách cao cấp, nâng tầm hình ảnh của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế

Ở bán đảo Sơn Trà, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng nhiều năm liên tiếp góp mặt trong các bảng xếp hạng nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới, giúp Đà Nẵng thu hút thêm phân khúc khách cao cấp và nâng tầm hình ảnh của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Sự cộng hưởng giữa thiên nhiên, hạ tầng, các sự kiện quy mô lớn và hệ sinh thái sản phẩm được đầu tư bài bản đang tạo nên sức hấp dẫn bền vững cho Đà Nẵng. Đó cũng là lý do thành phố không chỉ được truyền thông quốc tế liên tục gọi tên mà còn ngày càng tiến gần hơn đến hình ảnh một đô thị biển quốc tế – nơi du khách có thể nghỉ dưỡng, làm việc, khám phá và muốn quay trở lại nhiều lần.