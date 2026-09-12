Lực lượng Tham mưu Công an Hà Nội: Cảm nhận rõ giá trị của truyền thống “tâm son, chí thép”

ANTD.VN -Trong chuỗi các hoạt động của Kế hoạch phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, ngày 11/9/2026, Phòng Tham mưu - Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống tại Di tích lịch sử Nhà tù Hỏa Lò.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Tham mưu dẫn đầu đoàn công tác; tham gia đoàn có các đồng chí Phó Trưởng phòng; đại diện chỉ huy các Đội công tác; Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ cùng cán bộ, chiến sĩ các Đội công tác thuộc Phòng Tham mưu.

Đoàn công tác Phòng Tham mưu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh, đồng thời ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường, bất khuất của dân tộc cũng như tinh thần yêu nước, sẵn sàng hi sinh tuổi thanh xuân của các chiến sĩ cách mạng năm xưa.

Tiếp đó, đoàn tham quan các khu trưng bày cố định tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò; tìm hiểu những tư liệu, hiện vật, câu chuyện lịch sử gắn với quá trình đấu tranh của các chiến sĩ cách mạng từng bị địch bắt, giam cầm. Qua những dấu tích lịch sử còn được lưu giữ, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng cảm nhận rõ hơn ý chí, bản lĩnh và niềm tin cách mạng được tôi luyện trong những năm tháng lao tù khắc nghiệt.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu tham quan tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Điểm nhấn của chương trình là tham quan trưng bày chuyên đề “Tâm son, chí thép” với ba nội dung: “Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân”; “Tâm son, chí thép”; “Tiếp bước cha anh - Giữ vững bình yên Tổ quốc”. Mỗi tư liệu, hiện vật và câu chuyện lịch sử tại trưng bày đã giúp cán bộ, chiến sĩ cảm nhận rõ hơn những gian khổ, hy sinh và ý chí kiên cường của các thế hệ đi trước, qua đó thêm trân trọng, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu nghe giới thiệu về các đồng chí đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc xây dựng và phát triển lực lượng Công an

Đặc biệt, hoạt cảnh “Khí phách người chiến sĩ công an trẻ tuổi” tái hiện câu chuyện về đồng chí Trần Bình - chiến sĩ Công an quận 6, Công an thành phố Hà Nội đã để lại nhiều cảm xúc lắng đọng trong lòng cán bộ, chiến sĩ Phòng Tham mưu. Những hình ảnh tái hiện thời khắc đồng chí Trần Bình bị địch bắt, tra tấn nhưng vẫn giữ vững khí tiết, một lòng trung thành với cách mạng; tình đồng chí, đồng đội trong chốn lao tù và tinh thần kiên cường trước giờ phút hy sinh khắc họa sâu sắc phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân: bản lĩnh, trung thành, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc và Nhân dân.

Cán bộ chiến sỹ Phong Tham mưu chụp ảnh lưu niệm cùng các diễn viên trong hoạt cảnh “Khí phách người chiến sĩ Công an trẻ tuổi”

Đoàn công tác Phòng Tham mưu chụp ảnh lưu niệm tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò

Buổi sinh hoạt chính trị, tham quan và giáo dục truyền thống lịch sử là nội dung thiết thực trong phong trào thi đua của Phòng Tham mưu, góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng, tinh thần trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ;

Qua đây, mỗi cán bộ, chiến sĩ càng cảm nhận rõ giá trị của truyền thống “tâm son, chí thép”, từ đó thêm tự hào về chặng đường vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm của bản thân trong công tác, chiến đấu hôm nay. Đây là động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.