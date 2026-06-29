Ma túy kiểu mới và những cạm bẫy "ngọt ngào": Lời cảnh báo trực diện từ cơ sở

ANTD.VN - Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) và các đoàn viên, thanh niên nòng cốt đã tạo ra một 'lá chắn thép' mạnh mẽ, cảnh tỉnh và trang bị 'sức đề kháng' cho cộng đồng trước cạm bẫy tinh vi của ma túy và tệ nạn xã hội...

Công an phường Vĩnh Hưng tổ chức toạ đàm phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, thu hút sự tham gia đông đảo của cán bộ và nhân dân địa phương.

CAP Vĩnh Hưng vừa tổ chức buổi toạ đàm Phòng chống ma túy - Tệ nạn xã hội trên địa bàn phường. Hội trường gần 150 chỗ ngồi kín người. Ở những hàng ghế đầu là lãnh đạo địa phương, cán bộ Công an phường, các ông bà tổ trưởng tổ dân phố và người dân trên địa bàn.

Xen lẫn trong đám đông là lực lượng đoàn viên, thanh niên – những gương mặt nòng cốt, xung kích trong phong trào phòng, chống tội phạm. Họ đến đây không chỉ để nghe, mà để cùng lan tỏa thông điệp, cùng trực tiếp nhận diện hiểm họa đang chực chờ ngay ngoài cổng trường học, quán nước hay trên mạng xã hội.

"Ma túy bây giờ không chỉ là gói bột trắng giấu giếm trong góc tối. Nó có thể là một gói kẹo rực rỡ sắc màu, một chai 'nước vui' với bao bì bắt mắt, hay một điếu thuốc lá điện tử phả khói thơm lừng," Trung tá Lê Thúy Trường, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát hình sự CATP mở đầu câu chuyện, đập tan suy nghĩ rập khuôn của nhiều phụ huynh và thanh niên tham dự.

Bằng những hình ảnh trực quan, lực lượng chức năng đã bóc trần phương thức, thủ đoạn tinh vi của tội phạm ma túy hiện nay. Chúng thay đổi hình thức liên tục, nhắm trực tiếp vào tâm lý tò mò, thích thể hiện của tuổi mới lớn.

Nhiều bậc phụ huynh ngồi dưới khán phòng giật mình nhận ra, sự thiếu quan sát những biến đổi sinh hoạt nhỏ nhất của con em chính là "lỗ hổng" chí mạng để tội phạm chen chân.

Việc mời trực tiếp các bạn trẻ, đoàn viên tham gia buổi sinh hoạt cộng đồng do Công an phường phối hợp cùng Đoàn thanh niên tổ chức là một bước đi chủ động từ sớm, từ xa.

Thay vì cấm đoán một chiều, lực lượng chức năng muốn trang bị "sức đề kháng" cho thế hệ đoàn viên, giúp các em nhìn thấy hậu quả tàn khốc của ma túy ảo giác, từ đó đánh thức bản năng tự bảo vệ và trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong cộng đồng. Đây là nỗ lực để lan tỏa tinh thần quyết tâm 'không thử, không giữ, không tiếp tay cho ma túy'.

Cuộc chiến chống ma túy tại cơ sở chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng vũ trang. Lực lượng Công an kiên quyết bóc gỡ, triệt xóa các điểm nóng, nhưng "pháo đài" vững chắc nhất phải được xây móng từ chính mỗi gia đình.

Sự quản lý chặt chẽ của cha mẹ, tinh thần chủ động phát hiện và tố giác tội phạm của người dân chính là tấm lá chắn thép, giữ gìn bình yên cho từng mái nhà, ngõ xóm.

Sự kiện không chỉ là một buổi tọa đàm tuyên truyền mà là một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ. Lời hứa của thế hệ đoàn viên, thanh niên Vĩnh Hưng về việc nói không với ma túy, chung tay bảo vệ thế hệ trẻ khỏi hiểm họa sa ngã là một điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.