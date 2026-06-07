16 chuyến bay tại sân bay Nội Bài bị ảnh hưởng do UAV đột ngột xuất hiện

ANTD.VN - Trong khoảng thời gian 1 tiếng khi phát hiện thiết bị bay không người lái tại khu vực cấm bay sân bay quốc tế Nội Bài, đã có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Theo tin từ Cảng vụ hàng không miền Bắc, trưa 6/6, một thiết bị bay không người lái (UAV) đã xuất hiện gần khu vực sân bay Nội Bài làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo đó, chuyến bay VJ1773 thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh cất cánh từ sân bay quốc tế Nội Bài thời điểm 10 giờ 11 phút. Khi đang ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách sân bay khoảng 8km, tổ bay phát hiện một UAV bay ngược hướng với tàu bay và báo cáo thông tin về đài chỉ huy.

Ngay sau đó, Đài kiểm soát không không lưu Nội Bài đã tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh lúc 10 giờ 15 phút.

Phía Cảng vụ Hàng không miền Bắc cùng các đơn vị liên quan cũng khẩn trương phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh. Đáng chú ý, trong thời gian chờ xác minh đã có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến 11 giờ 13 phút, UAV không còn xuất hiện trong khu vực, hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài được khôi phục bình thường.

Tại sân bay Nội Bài 16 chuyến bay đã bị ảnh hưởng do sự xuất hiện đột ngột của UAV trong vùng cấm bay

Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phối hợp với công an địa phương rà soát để xác minh nguồn gốc, đối tượng điều khiển thiết bị bay và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Các vụ việc liên quan đến UAV, drone, vật thể bay xuất hiện gần cảng hàng không đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không.

Sân bay quốc tế Nội Bài cũng thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt với chính quyền địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái tới người dân sinh sống quanh khu vực cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, một sự cố liên quan đến vật thể bay xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi trong tối 15/3 đã gây gián đoạn hoạt động khai thác trong khoảng 4 giờ.

Từ tháng 9/2025 - 2/2026, tại khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ UAV xuất hiện trên đường bay ở cự ly 3 - 12 hải lý, độ cao từ 1.000 - 3.800 feet.

Những vụ việc này đã buộc nhiều chuyến bay phải bay chờ, tạm dừng khai thác, thay đổi đường cất hạ cánh hoặc chuyển hướng sân bay dự bị, gây gián đoạn dây chuyền khai thác, thiệt hại kinh tế đáng kể và tiềm ẩn nguy cơ va chạm cực kỳ nguy hiểm đối với máy bay.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc tương tự, Cục Hàng không Việt Nam cũng đã đề nghị Bộ Xây dựng xem xét tiếp tục có ý kiến với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các đơn vị chức năng tại địa phương xác định rõ đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin khi phát hiện thiết bị bay không người lái, phương tiện bay khác hoạt động trái phép tại khu vực cảng hàng không, sân bay và khu vực lân cận, nhằm bảo đảm xử lý nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả.