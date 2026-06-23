Phát hiện hơn 2.000 vụ có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 1 tháng

ANTD.VN - Lực lượng chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong 1 tháng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

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Ban Chỉ đạo 389 quốc gia cho biết, sau 1 tháng triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg, các lực lượng đã xử lý hành chính 1.616 vụ; Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 17.879,125 triệu đồng; Trị giá hàng hóa vi phạm là 115.566,903 triệu đồng.

Bên cạnh đó, số tổ chức, cá nhân vi phạm bị xử lý là 1.606. Lực lượng chức năng cũng đã ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng 1.073 trang web vi phạm, bao gồm 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, 612 trang truyền hình trái phép.

Số vụ việc nghiêm trọng, vi phạm pháp luật hình sự bị khởi tố là 44 vụ. Số vụ án đã phê duyệt quyết định khởi tố là 27 vụ; Số vụ án đã quyết định truy tố là 5 vụ; Số vụ việc do tòa thụ lý là 4 vụ.

Ngoài ra, có 4 vụ được đem ra xét xử với 4 bị can.

Về kết quả xử lý theo đối tượng sở hữu trí tuệ, xử lý vi phạm hành chính, xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan là 27 vụ; Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý là 1.587 vụ; Xâm phạm quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ khác là 2 vụ.

Xử lý hình sự - Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan (theo Điều 225 Bộ luật Hình sự): 07 vụ; Xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý (theo Điều 226 Bộ luật Hình sự) là 37 vụ.

Theo đại diện các bộ, ngành, địa phương, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử;

Tình trạng buôn bán công khai hàng hoá giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng và môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Trong khi đó, công tác phối hợp giữa các lực lượng có lúc, có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ; công tác chia sẻ thông tin, dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất; công tác ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giám sát, phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế.

Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể, chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ còn chưa đủ sức răn đe...

Từ thực tế trên, ông Đỗ Hồng Trung- Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt tinh thần của Thủ tướng Chính phủ với tinh thần thường xuyên, liên tục, không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Ban Chỉ đạo 389 bộ, ngành, địa phương cần chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định pháp luật; nâng cao hiệu quả cơ chế phối hợp liên ngành trong thực thi các quy định pháp luật và trong đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ;

Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực thi quyền sở hữu trí tuệ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các quy định pháp luật còn bất cập. Đồng thời, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng chức năng trong xử lý các vụ việc có tính chất liên ngành, liên tỉnh.

Các bộ, ngành, địa phương tăng cường ứng dụng các biện pháp công nghệ như: trí tuệ nhân tạo, công nghệ Blockchain... nhằm phát hiện, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số…