Khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” tai doanh nghiệp sản xuất bê tông

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa vụ án hình sự về tội “Gây ô nhiễm môi trường” liên quan đến hoạt động sản xuất bê tông thương phẩm xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và đầu tư Bắc Ninh, trụ sở tại Cụm công nghiệp Xuân Lâm, phường Song Liễu.

Cơ quan Công an lấy mẫu chất thải rắn đổ trái quy định tại khu vực đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Bãi Trại, tổ dân phố Đồng Đông

Theo tài liệu điều tra xác định, từ năm 2023 đến tháng 5/2026, trong quá trình sản xuất bê tông thương phẩm, công ty này không thu gom, xử lý cặn, bã bê tông và bê tông thừa khi rửa bể trộn theo quy định mà đổ số chất thải này ra các thửa đất xung quanh Trạm trộn bê tông An Phúc thuộc Cụm công nghiệp Xuân Lâm. Tổng khối lượng chất thải đổ không đúng quy định được xác định là 411 tấn.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường” xảy ra tại Công ty cổ phần bê tông Thuận Thành Phát, có trụ sở tại tổ dân phố Đồng Đông, phường Thuận Thành.

Từ đầu năm 2022 đến tháng 5/2026, ông Nguyễn Đình Lâm, Giám đốc Công ty cổ phần bê tông Thuận Thành Phát đã chỉ đạo công nhân múc đổ lượng cặn, bã bê tông ra mép bờ thùng ao thuộc phần diện tích đất thuê của một hợp tác xã trên địa bàn phường.

Cuối tháng 5/2026, Nguyễn Đình Lâm tiếp tục chỉ đạo công nhân sử dụng máy xúc để múc số cặn, bã bê tông đã đổ trước đó, vận chuyển và đổ ra khu vực đất nông nghiệp thuộc xứ đồng Bãi Trại, tổ dân phố Đồng Đông.

Tổng khối lượng chất thải dạng cặn, bã bê tông bị đổ trái phép được xác định là 541 tấn. Ngày 19/6/2026, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Đình Lâm về tội “Gây ô nhiễm môi trường”.

Việc khởi tố, bắt tạm giam đối tượng liên quan thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần nâng cao ý thức chấp hành quy định về quản lý chất thải, tránh vì lợi ích trước mắt mà gây ảnh hưởng lâu dài đến môi trường và đời sống người dân.