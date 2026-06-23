Đối tượng cầm đầu đường dây mua bán nội tạng từng phải bán đi quả thận

ANTD.VN - Không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài và bản thân đã từng bán thận nên Hùng nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng…

Ngày 23-6, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử sư thẩm và tuyên phạt các bị cáo Phạm Văn Hùng (SN 1983, trú ở xã Nam Sách, TP Hải Phòng) mức án 14 năm tù và Nguyễn Thị Hoa (SN 1989, trú xã Tiên Trang, tỉnh Thanh Hóa ) 10 năm tù về tội “Mua bán bộ phận cơ thể người”.

Liên quan, các bị cáo Phạm Thị Ngọc Thúy (SN 1992, ở phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa), Trần Ngọc Ba (SN 1990, trú phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), Phùng Thị Thảo (SN 1984, ở phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa), Lê Thanh Thành (SN 1998, trú xã Thọ Ngọc, Thanh Hóa) và Nguyễn Thị Thu Ngân (SN 1991, ở phường Vị Tân, TP Cần Thơ) lần lượt bị tuyên phạt từ 7- 10 năm tù về cùng tội danh trên.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên tòa.

Quá trình xét xử cho thấy, Phạm Văn Hùng vốn không có việc làm ổn định, cần tiền tiêu xài và bản thân đã từng bán thận nên nắm rõ trình tự, thủ tục mua bán bộ phận cơ thể người dưới hình thức hiến tặng. Anh ta vì thế đã nảy sinh ý định môi giới mua bán bộ phận cơ thể người (thận của người khác) để kiếm lợi.

Do việc môi giới mua bán thận cần có vốn để người bán thận làm xét nghiệm, làm phẫu thuật và cần thêm người hỗ trợ tìm người có nhu cầu hiến – ghép thận nên Hùng liên hệ với các bị cáo khác để cùng hỗ trợ.

Bị cáo Hùng sau đó cùng với các bị cáo trong vụ án bàn bạc, thống nhất sử dụng các tài khoản mạng xã hội Facebook tham gia các hội, nhóm có nội dung liên quan đến mua, bán thận nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua và bán thận.

Khi tìm được người có nhu cầu mua, bán thận, các bị cáo báo lại cho Hùng để anh ta kêu gọi góp vốn lo chi phí y tế và sinh hoạt cho người bán thận rồi phân công đưa người bán, người mua đi kiểm tra, đánh giá sức khỏe, thực hiện xét nghiệm các chỉ số y tế cần thiết phục vụ việc ghép tạng.

Bị cáo Hùng còn hướng dẫn các bên hợp thức hóa thủ tục bán thận dưới hình thức hiến tặng theo quy trình hiến nhân đạo. Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và chi phí xét nghiệm của người bán do Hùng dùng quỹ chung do các đối tượng góp lại chi trả.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 10-2024 đến tháng 9-2025, Hùng cùng Ba, Thảo, Thúy, Hoa, Thành, Ngân đã thực hiện môi giới thành công 6 ca mua bán thận.

Một trong 6 vụ môi giới đó diễn ra vào khoảng tháng 11-2024. Khi đó, chị Lò Thị T. (SN 1992, ở Lào Cai) vì cần tiền nên muốn bán thận. Chị này truy cập vào hội nhóm “mua bán thận” trên Facebook và được Nguyễn Thị Hoa liên hệ thỏa thuận việc bán thận.

Bị cáo Hoa thỏa thuận với chị T. tiền bán thận là 500 triệu đồng và hướng dẫn chị T. làm hồ sơ để hiến thận. Hoa thông báo cho Hùng, Ba, Thúy, Thảo về việc đã tìm được người bán thận và rủ mọi người cùng góp tiền thực hiện ca ghép thận trên.

Khi đến Bệnh viện Quân đội 108, chị T. được Hoa và Thúy đưa đi đăng ký hiến thận và khám, xét nghiệm để lấy chỉ số HLA (chỉ số kháng nguyên bạch cầu để xác định độ tương thích hiến tạng). Sau khi khám xong, chị T. được đưa về phòng trọ và được nuôi ăn, ở để chờ bán thận.

Khoảng tháng 12-2024, thông qua hội nhóm mua bán thận trên mạng xã hội Facebook, Hùng tìm được anh Bùi Đức C. (SN 1994, ở Hưng Yên) là bệnh nhân bị suy thận cần ghép thận. Hùng gửi ảnh chỉ số thận của chị T. cho anh C. và thỏa thuận số tiền mua thận là 970 triệu đồng. Anh C. đồng ý mua thận.

Ngày 6-1-2025, tại Bệnh viện Quân đội 108, chị T. và anh C. được phẫu thuật ghép thận và gia đình anh C. đã chuyển 970 triệu đồng cho Hùng. Số tiền trên chị T. được nhận 500 triệu đồng như thỏa thuận. Số còn lại các bị cáo chia nhau.

Đối với những người bán thận trong vụ án này, họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không có tiền để trang trải cuộc sống nên đã bán đi bộ phận cơ thể của mình. Hành vi trên của họ không đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán bộ phận cơ thể người” nên cơ quan tố tụng không đề cập xử lý.