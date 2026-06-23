Xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi âm nhạc... không phép

ANTD.VN - Phòng An ninh chính trị nội bộ, CATP Hà Nội vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một đơn vị tổ chức cuộc thi nghệ thuật biểu diễn không phép.

Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026 được tổ chức trên địa bàn phường Hoàn Kiếm khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định.

Phòng An ninh chính trị nội bộ xử phạt đơn vị tổ chức cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026

Ngày 6/6/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã làm việc với đơn vị tổ chức, đơn vị phát sóng trực tiếp và địa điểm đăng cai cuộc thi. Qua kiểm tra, đơn vị tổ chức không xuất trình được văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Lực lượng chức năng đã yêu cầu dừng tổ chức đêm chung kết và tiến hành xác minh, làm rõ các vi phạm liên quan.

Đêm chung kết cuộc thi “Giọng ca vàng Dân ca - trữ tình và Bolero” mùa thứ 4 năm 2026, đơn vị tổ chức dự kiến trao 44 Giải thưởng cho các thí sinh tham gia

Căn cứ vi phạm, ngày 16/6/2026, Phòng An ninh chính trị nội bộ đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 75 triệu đồng đối với hành vi “Tổ chức cuộc thi loại hình nghệ thuật biểu diễn mà không có văn bản chấp thuận”, theo quy định tại Nghị định số 38/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan.

Theo cơ quan Công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều cuộc thi nghệ thuật được quảng bá rầm rộ với các danh xưng như “quy mô toàn quốc”, “được cơ quan nhà nước bảo trợ”, “có yếu tố pháp lý bảo chứng” nhằm tạo dựng lòng tin, thu hút thí sinh và nhà tài trợ.

Tuy nhiên, thực tế nhiều cuộc thi không được cấp phép, tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật về bản quyền, gian lận bình chọn, mua bán giải thưởng và lợi dụng hoạt động văn hóa để trục lợi.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân, doanh nghiệp cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ tính pháp lý của các cuộc thi trước khi tham gia hoặc tài trợ. Mọi hành vi tổ chức hoạt động nghệ thuật trái phép, mạo danh cơ quan nhà nước hoặc lợi dụng các cuộc thi để thu lợi bất chính sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng môi trường văn hóa nghệ thuật minh bạch, lành mạnh và thượng tôn pháp luật.