Ông Nguyễn Tiến Hải được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Nội vụ

ANTD.VN - Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ, thay cho ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác…

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thanh Bình và ông Nguyễn Tiến Hải nhận nhiệm vụ mới

Chiều 3-8, Văn phòng Quốc hội có thông cáo báo chí số 01 kỳ họp không thường lệ thứ Nhất – Quốc hội khóa 16.

Theo đó, vào cuối giờ sáng nay, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Quốc hội tiến hành thảo luận tại Hội trường về việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác; biểu quyết thông qua nội dung trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 486/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96.80% tổng số ĐBQH).

Tiếp đó, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình; tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 477/478 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 95.40% tổng số ĐBQH).

Ông Nguyễn Tiến Hải được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Nội dung tiếp theo, Quốc hội nghe Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày Tờ trình về việc đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về nội dung này và biểu quyết thông qua bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Tiếp theo, Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tiến Hải; tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử. Kết quả có 483/484 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (bằng 96.60% tổng số ĐBQH).