Đưa 58 ngành nghề ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện, ĐBQH đề nghị đánh giá kỹ năng lực hậu kiểm

ANTD.VN - Chính phủ trình Quốc hội đưa 58 ngành nghề ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện. Qua thảo luận, các đại biểu Quốc hội cho rằng đây là bước cải cách mạnh mẽ, song cần đánh giá đầy đủ năng lực hậu kiểm…

ĐBQH Trần Thanh Hà phát biểu thảo luận tại tổ ĐBQH đoàn Hà Nội

Chiều nay, 3-8, Quốc hội thảo luận ở Tổ về: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư...

Tại tổ Hà Nội, nhiều đại biểu Quốc hội (ĐBQH) quan tâm góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư.

Đại biểu Trần Thanh Hà, Phó Trưởng đoàn ĐBQH chuyên trách thành phố Hà Nội đánh giá cao sự chủ động của cơ quan chủ trì soạn thảo luật trong việc đánh giá thực chất các ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để cắt giảm. Điều này góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Đáng chú ý, Chính phủ đề xuất bổ sung cấm kinh doanh khí N2O (bóng cười) để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học... Về nội dung này, đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ phạm vi của các hành vi bị cấm; trách nhiệm của các chủ thể trong chuỗi cung ứng N2O; các trường hợp được loại trừ; cũng như quy định chuyển tiếp đối với các hoạt động đang thực hiện, nhằm đảm bảo tính khả thi…

Về việc dự thảo luật đưa 58 ngành nghề ra khỏi danh mục đầu tư kinh doanh có điều kiện, đại biểu Trần Thanh Hà cho biết, đây là bước cải cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, cần đánh giá đầy đủ năng lực hậu kiểm, nhất là đối với các lĩnh vực liên quan đến nước sạch, khí nén, tàu bay không người lái, cảng biển và thủy sản.

Riêng đối với Hà Nội, ông Hà đề nghị nghiên cứu cơ chế hoặc lộ trình phù hợp nhằm bảo đảm an ninh cấp nước, an toàn vùng trời và sự thống nhất với các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, giao cho Hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết về nội dung này.

Hay về hoạt động cung cấp dịch vụ thị thực và bãi bỏ một số điều kiện chứng chỉ hành nghề xây dựng, đại biểu Trần Thanh Hà đề nghị làm rõ căn cứ, điều kiện hoạt động; đồng thời bổ sung quy định chuyển tiếp và các cơ chế kiểm soát phù hợp. Mục tiêu là vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, vừa không tạo khoảng trống pháp lý trong quản lý nhà nước và bảo đảm chất lượng dịch vụ…

ĐBQH Lê Nhật Thành phát biểu thảo luận tổ tại đoàn Hà Nội

Cũng tại tổ Hà Nội, đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung đề nghị tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến dịch vụ chăm sóc người cao tuổi và chăm sóc sắc đẹp, tránh tạo khoảng trống trong quản lý.

Theo đại biểu, phần lớn người cao tuổi đều có bệnh nền. Vì vậy, tại các cơ sở chăm sóc, ngoài hỗ trợ ăn uống và sinh hoạt hằng ngày, nhiều trường hợp còn cần tiêm, truyền, đặt ống thông, vật lý trị liệu hoặc phục hồi chức năng.

Đây đều là các kỹ thuật y tế phải được cấp phép theo quy định về khám, chữa bệnh. Nếu đưa dịch vụ chăm sóc người cao tuổi ra khỏi danh mục kinh doanh có điều kiện mà không phân định rõ phạm vi chăm sóc thông thường và chăm sóc có sử dụng kỹ thuật y tế, thực tế có thể phát sinh khoảng trống pháp lý, ảnh hưởng đến an toàn của người được chăm sóc.

Còn ĐBQH Lê Nhật Thành, Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị Chính phủ làm rõ mức độ đáp ứng mục tiêu cắt giảm tối thiểu 30% ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 02/4/ 2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Trường hợp chưa đạt được mục tiêu nêu trên, theo đại biểu Thành, Chính phủ cần xác định rõ lộ trình, giải pháp tiếp tục rà soát, cắt giảm trong thời gian tới, bảo đảm thực chất, đúng trọng tâm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế "2 con số".