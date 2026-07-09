Ông Trump lại gây 'bão' truyền thông khi gọi Iran thành 'Cộng hòa Hồi giáo… Nhật Bản'

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói rằng, một tàu sân bay của Mỹ bị “Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản” tấn công, thay vì "Cộng hòa Hồi giáo Iran", khi phát biểu về cuộc chiến Mỹ - Iran trong cuộc họp ở Ankara.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8-7 đã vô tình tạo nên một khoảnh khắc "dở khóc dở cười" trên nghị trường quốc tế khi gọi nhầm quốc gia đối địch Iran thành "Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản".

Sự cố hy hữu diễn ra ngay trong cuộc họp báo chung cấp cao giữa ông và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ.

Lời phát biểu nhầm lẫn tai hại giữa một quốc gia đồng minh thân cận của Mỹ ở châu Á với đối thủ quân sự đang đối đầu nảy lửa tại Trung Đông lập tức trở thành chủ đề bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội.

Sự cố xảy ra khi một phóng viên đặt câu hỏi cho Tổng thống Trump về việc liệu Washington có đồng ý cấp phép bản quyền để các nước châu Âu tự sản xuất hệ thống tên lửa phòng thủ Patriot hay không.

Để chứng minh cho tính hiệu quả tuyệt đối của loại vũ khí này, ông Trump đã dẫn lại vụ tập kích tên lửa nhắm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ diễn ra hồi đầu năm.

"Chúng tôi có một tàu sân bay, một trong những chiếc đẹp nhất và lớn nhất thế giới, chiếc Abraham Lincoln. Và vài tháng trước - tôi cũng đã kể lại câu chuyện này ngày hôm qua - chúng tôi đã bị 111 quả tên lửa dội thẳng từ Cộng hòa Hồi giáo Nhật Bản. Chúng nã liên tục vào chiếc tàu chiến vô cùng đắt đỏ của chúng tôi trong vòng một giờ đồng hồ. Và từng quả tên lửa đó đều bị bắn hạ, hầu hết là bởi hệ thống Patriot", Tổng thống Mỹ nói.

Dù Nhật Bản là một quốc gia quân chủ lập hiến và là một trong những đồng minh chiến lược lâu đời, kiên định nhất của Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ông Trump vẫn thản nhiên tiếp tục bài phát biểu của mình mà không hề nhận ra sự nhầm lẫn và không đưa ra bất kỳ lời đính chính nào sau đó.

Đây không phải là lần duy nhất người đứng đầu Nhà Trắng gọi nhầm tên các thực thể địa chính trị tại hội nghị Thượng đỉnh lần này.

Chỉ ít phút sau đó, trong cùng một buổi họp báo, ông Trump lại tiếp tục hướng về phía nhà lãnh đạo Ukraine và đề nghị các phóng viên đặt câu hỏi cho "Tổng thống Putin", trước khi vội vàng sửa lại bằng một câu nói đùa.

Trước làn sóng tranh cãi của dư luận về sự nhầm lẫn của Tổng thống, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt đã phải lên tiếng bảo vệ: "Tổng thống Trump đã có một màn trình diễn đầy năng lượng tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO, làm chủ mọi căn phòng và giúp thế giới tự do trở nên đoàn kết hơn".