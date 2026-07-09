Nhiều người chết và bị thương trong đợt oanh tạc dữ dội của Mỹ vào Iran

ANTD.VN - Ngày 9-7, Bộ Y tế Iran thông báo, đợt oanh tạc dữ dội gần đây của Mỹ vào Iran đã khiến 14 người thiệt mạng và 78 người khác bị thương.

Khói đen bốc lên sau cuộc không kích của Mỹ vào mục tiêu quân sự ở Iran

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Hossein Kermanpour, người đứng đầu bộ phận quan hệ công chúng của Bộ Y tế Iran, cho biết: “Trong khi lệnh ngừng bắn đang được thực thi, Mỹ đã tấn công 5 tỉnh của Iran vào ngày 7 và 8-7, khiến 14 người thiệt mạng và 78 người bị thương. Trong số những người bị thương, 47 người vẫn phải nằm viện điều trị, những trường hợp khác đã được xuất viện”.

Khói bốc lên sau các vụ không kích của lực lượng Mỹ-Israel nhằm vào các mục tiêu ở Tehran, Iran. Ảnh: ANI/TTXVN

Iran đã hứng chịu một loạt cuộc tấn công tên lửa trong đêm thứ hai liên tiếp, với việc quân đội Mỹ tuyên bố đã tấn công 170 mục tiêu của Iran trong 48 giờ qua.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng Mỹ “tiến hành thêm các cuộc tấn công nhằm vào Iran để làm suy yếu hơn nữa khả năng đe dọa tự do hàng hải ở Eo biển Hormuz”.

CENTCOM nêu rõ: “Mỹ đang buộc Iran phải chịu trách nhiệm về hành động gây hấn phi lý gần đây đối với tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế quan trọng này”.

Mỹ tấn công Iran, sau khi Tổng thống Trump nói rằng, thoả thuận (hoà bình) giữa hai nước đã kết thúc

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin về các vụ nổ ở một số thành phố, hầu hết tập trung ở phía Nam đất nước, khi quân đội nước này đáp trả bằng những cuộc tấn công trả đũa vào các căn cứ của Mỹ ở Bahrain, Kuwait và Qatar.

Cuộc xung đột khu vực để giành quyền kiểm soát việc di chuyển trong eo biển chiến lược này có nguy cơ làm đổ vỡ thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Cả hai bên đều tuyên bố sẽ leo thang trả đũa nếu các hành động khiêu khích tiếp tục. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng tình hình có thể tồi tệ hơn, trong khi Iran đe dọa sẽ mở rộng cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Đông đảo người dân Iran tham dự lễ tang cố Đại Giáo chủ Ali Khamenei tại Tehran ngày 6/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN

Các cuộc tấn công mới diễn ra khi người dân Iran chuẩn bị an táng cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei tại quê nhà Mashhad ở phía đông bắc Iran. Lễ tang ông Ali Khamenei thu hút hàng triệu người đến viếng tại nhiều thành phố khác nhau ở cả Iran và Iraq.