Ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran đã kết thúc

Tổng thống Trump

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington vừa nối lại tấn công và Iran đáp trả bằng các đòn tập kích vào căn cứ Mỹ ở vịnh Ba Tư.

Phát biểu bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, khi được hỏi liệu thỏa thuận ngừng bắn với Iran còn hiệu lực hay không, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Theo tôi được biết, lệnh ngừng bắn đã kết thúc rồi... Việc đàm phán với họ chỉ làm lãng phí thời gian".

Trước đó cùng ngày, Lầu Năm Góc xác nhận đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, giám sát bờ biển và các điểm phóng UAV của Iran. Washington cho rằng Tehran vi phạm các điều khoản trong thỏa thuận đạt được hồi tháng trước.

Ngay sau đó, Bộ chỉ huy quân sự Iran tuyên bố lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào một số căn cứ của Mỹ ở khu vực vịnh Ba Tư. Truyền thông nhà nước Iran gọi đây là "quyền tự vệ chính đáng" trước hành động leo thang của Mỹ.