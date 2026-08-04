Bắt 4 đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

ANTD.VN - Chỉ sau thời gian ngắn tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Ngọc Hà, TP Hà Nội đã nhanh chóng điều tra, làm rõ nhóm 4 thanh, thiếu niên gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn, thu hồi tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác xử lý theo quy định của pháp luật.

Ngày 31-7, Công an phường Ngọc Hà tiếp nhận đơn trình báo của anh N.N.T. (SN 1997) về việc bị mất trộm chiếc xe mô tô Honda Wave dựng tại khu vực đầu ngõ 167 phố Hoàng Hoa Thám.

Xác định đây là vụ việc ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Ngọc Hà đã khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát hiện trường, xác minh nhân chứng, trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera an ninh và tập trung truy xét các đối tượng nghi vấn.

Nhóm đối tượng trong vụ án

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an đã xác định và triệu tập 4 đối tượng liên quan gồm: N.G.H. (SN 2011), B.G.H. (SN 2012), L.N. (SN 2011) và L.B.Q.B.A. (SN 2010). Theo xác minh ban đầu, các đối tượng đều chưa có tiền án, tiền sự.

Tại cơ quan Công an, nhóm thanh, thiếu niên đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản. Các đối tượng khai do ham chơi, thường xuyên tụ tập, bỏ nhà đi nhiều ngày và cần tiền tiêu xài nên lợi dụng đêm khuya, khi phát hiện xe máy của người dân dựng ở nơi vắng vẻ, không có người trông giữ đã ra tay trộm cắp.

Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng sử dụng thủ đoạn phá khóa cổ, đấu nối hệ thống điện để khởi động xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi chiếm đoạt được phương tiện, nhóm này mang xe đi cất giấu để sử dụng hoặc bán lấy tiền phục vụ nhu cầu cá nhân.

Quá trình đấu tranh mở rộng, Công an phường Ngọc Hà tiếp tục làm rõ vào khoảng 1h ngày 31-7, hai đối tượng L.N. và L.B.Q.B.A. còn thực hiện thêm một vụ trộm cắp xe máy khác tại khu vực phố Lê Văn Hiến, phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Việc nhanh chóng làm rõ vụ án ngay sau khi tiếp nhận tin báo đã thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt của lực lượng Công an phường Ngọc Hà trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần trấn áp các hành vi xâm phạm sở hữu, giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, không để xe tại những khu vực vắng người, đồng thời sử dụng các thiết bị chống trộm, khóa càng, khóa đĩa hoặc gửi xe tại nơi có người trông giữ. Khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoặc xảy ra các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để được tiếp nhận, xử lý.

Công an phường Ngọc Hà đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò của từng đối tượng và phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.