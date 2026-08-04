Vừa ra tù lại tiếp tục phạm tội

ANTD.VN - Trong quá trình tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an phường Việt Hưng, TP Hà Nội đã kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng có hành vi cắt trộm dây cáp điện, góp phần ngăn chặn hành vi xâm phạm tài sản và bảo đảm an toàn hệ thống điện phục vụ sinh hoạt của người dân.

Theo đó, vào trưa 31-7, trong khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Tổ dân phố số 3, cụm Việt Hưng, tổ công tác Công an phường Việt Hưng phát hiện một người đàn ông có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng là Lê Văn Mạnh (SN 1993; trú huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa). Trên xe mô tô do Mạnh điều khiển, Công an phát hiện nhiều đoạn dây cáp điện đã bị cắt, cùng một chiếc kìm cắt và bút thử điện. Toàn bộ tang vật và công cụ liên quan đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra.

Đấu tranh khai thác tại cơ quan Công an, Lê Văn Mạnh khai nhận đã sử dụng kìm cắt dây cáp điện tại 4 cột điện trên địa bàn phường Việt Hưng từ khoảng 7h sáng cùng ngày với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Lê Văn Mạnh và tang vật vụ việc

Đáng chú ý, Mạnh là đối tượng có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", mới chấp hành xong án phạt tù vào tháng 3-2025. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn trở về địa phương, đối tượng tiếp tục tái phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật và gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo Công an phường Việt Hưng, hành vi cắt trộm dây cáp điện không chỉ xâm phạm tài sản mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn điện, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đời sống của người dân. Việc kịp thời phát hiện, bắt giữ đối tượng ngay trong quá trình thực hiện hành vi đã ngăn chặn những hậu quả có thể xảy ra, đồng thời thể hiện hiệu quả của công tác tuần tra, kiểm soát chủ động, khép kín địa bàn của lực lượng Công an cơ sở.

Công an phường Việt Hưng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.