Hà Nội cho Công ty Bình Dương thuê gần 72.000 m2 đất để xây nhà máy tái chế chất thải rắn

ANTD.VN -UBND TP Hà Nội vừa có quyết định về việc cho Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương thuê 71.674m2 đất tại xã Đông Anh để thực hiện dự án Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng.

Trong tổng diện tích 71.674m2 đất có 69.180 m2 đất thực hiện dự án xây dựng Nhà máy xử lý, tái chế chất thải rắn xây dựng theo hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm và thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất 11 năm sau thời gian được miễn tiền thuê đất của thời gian xây dựng cơ bản (Nhà đầu tư phải làm thủ tục để được miễn tiền thuê đất theo quy định). Thời hạn sử dụng đất đến 3/8/2068. Giá đất tính tiền thuê đất phải nộp theo Bảng giá đất được UBND thành phố phê duyệt và các quy định pháp luật hiện hành.

2.494 m2 đất để làm đường vào sử dụng, đấu nối với quốc lộ 3 với mục đích là đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Dây chuyền tái chế chất thải rắn xây dựng của Công ty CP Dịch vụ sản xuất Toàn Cầu

Quyết định của TP Hà Nội nêu rõ, Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương được sử dụng đất để đầu tư xây dựng công trình theo tiến độ dự án được duyệt và có trách nhiệm đầu tư xây dựng đồng bộ theo chủ trương đầu tư dự án, quy hoạch xây dựng được duyệt. Sau khi xây dựng xong công trình thì bàn giao cho cơ quan chuyên ngành hoặc chính quyền địa phương quản lý theo quy định.

Công ty TNHH bê tông đúc sẵn và cơ khí Bình Dương có trách nhiệm liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định giá đất để tính tiền thuê đất; hướng dẫn thủ tục để được miễn tiền thuê đất một số năm; chuyển thông tin địa chính thửa đất để cơ quan Thuế xác định khoản tiền theo quy định của pháp luật để Nhà nước bổ sung diện tích 2.598,3 m2 đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định; làm thủ tục về Hợp đồng thuê đất theo quy định;

Liên hệ với Sở Tài chính để được thực hiện nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án; Liên hệ với Thuế TP để được hướng dẫn nộp tiền thuê đất (nếu có); xác định và hướng dẫn nộp tiền để nhà nước bổ sung diện tích 2.598,3 m2 đất trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định trong phạm vi thực hiện Dự án; các khoản phí, lệ phí và nghĩa vụ tài chính khác phải nộp (nếu có) theo quy định;

Sau khi hoàn thành các nội dung trên, liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường để xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa theo quy định;

Liên hệ với Sở Xây dựng để được hướng dẫn thủ tục cấp Giấy phép xây dựng (nếu có) và thực hiện xây dựng theo quy định…