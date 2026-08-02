ANTD.VN - Công an xã Thư Lâm, Hà Nội vừa tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng "Ngày hành động vì xã Xã hội chủ nghĩa" và triển khai Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân".

Thượng tá Lê Văn Toàn, Trưởng Công an xã Thư Lâm cho biết, Thư Lâm là 1 trong 2 xã được UBND TP lựa chọn triển khai thí điểm Đề án thí điểm mô hình “xã, phường Xã hội chủ nghĩa”.

Nhằm cụ thể hóa và triển khai chỉ đạo của Thành ủy, Đảng ủy - UBND xã Thư Lâm đã ban hành Kế hoạch triển khai Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của nhân dân” và Kế hoạch triển khai thực hiện “Ngày hành động vì xã Xã hội chủ nghĩa” trên địa bàn xã.

Công an xã Thư Lâm tổ chức lễ ra quân

Phát biểu tại lễ ra quân, Thượng tá Lê Văn Toàn khẳng định, xây dựng xã Xã hội chủ nghĩa trên địa bàn xã với mục tiêu phát triển toàn diện, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu cao nhất, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo năng lực của cả hệ thống chính trị.

Đối với Công an xã Thư Lâm, đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị mà còn là một cơ hội lịch sử để đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức quản trị và cách thức tổ chức thực hiện, phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới.

Các tổ công tác triển khai nhiệm vụ trên địa bàn

“Xây dựng một xã hội phát triển không chỉ bằng những khẩu hiệu hay bằng những văn bản được ban hành mà đó là tinh thần hành động, là quyết tâm của CBCS, là sự đồng thuận của nhân dân và là kết quả cụ thể mà người dân cảm nhận được trong cuộc sống hàng ngày” – Thượng tá Lê Văn Toàn nêu rõ.

Do đó, để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã Xã hội chủ nghĩa đòi hỏi mỗi CBCS Công an xã Thư Lâm cần đổi mới tư duy, xây dựng nền hành chính công hiện đại, áp dụng chuyển đổi số để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Phát huy đoàn kết toàn đơn vị, huy động sức mạnh của cả tập thể; lấy kết quả thực hiện và tiêu chí sự hài lòng của nhân dân làm tiêu chí đánh giá hiệu quả hoạt động của từng tổ công tác, từng CBCS; xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới vì lợi ích chung - yếu tố quyết định sự thành công của việc thực hiện Đề án; chung sức, đồng lòng, biến quyết tâm thành hành động, thành những kết quả cụ thể.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội

Để thực hiện phong trào thi đua, triển khai Chiến dịch “100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển – Vì hạnh phúc của nhân dân”; các tổ công tác đăng ký các sáng kiến, mô hình, công trình, phần việc cụ thể, thiết thực tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng xã Thư Lâm an toàn, văn minh, hiện đại, vì sự phát triển và hạnh phúc của nhân dân.

Ngay sau Lễ phát động, Công an xã Thư Lâm đã thành lập 3 tổ công tác để triển khai nhiệm vụ trên địa bàn. Trong đó, Tổ công tác số 1 gồm lực lượng Cảnh sát khu vực, An ninh và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt tài khoản an sinh xã hội theo kế hoạch.

Tổ công tác số 2 và số 3 gồm lực lượng Cảnh sát trật tự, Tổ phòng chống tội phạm và lực lượng an ninh cơ sở, thực hiện tuần tra, kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã…

Thông qua Lễ ra quân, Công an xã Thư Lâm thể hiện quyết tâm triển khai hiệu quả "Ngày hành động vì xã Xã hội chủ nghĩa", phát huy vai trò nòng cốt trong bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đẩy mạnh chuyển đổi số. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến dịch "100 ngày hành động vì Thư Lâm phát triển - Vì hạnh phúc của nhân dân", xây dựng xã Thư Lâm an toàn, văn minh, hiện đại và ngày càng phát triển.