Khẩn trương giúp dân tìm lại tài sản bị đánh rơi

ANTD.VN - Công an phường Hai Bà Trưng, Hà Nội vừa nhận được thư cảm ơn chân thành của một công dân trên địa bàn sau khi được hỗ trợ tìm lại toàn bộ tài sản quan trọng bị đánh rơi.

Theo nội dung bức thư, vào khoảng trưa ngày 31/7/2026, trong quá trình di chuyển trên địa bàn phường, công dân không may làm rơi một chiếc ví bên trong có nhiều giấy tờ tùy thân, tiền mặt, thẻ ngân hàng, thẻ tín dụng cùng nhiều giấy tờ quan trọng khác.

Công an phường Hai Bà Trưng giúp người dân tìm lại tài sản không may đánh rơi.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Chỉ huy Công an phường Hai Bà Trưng đã chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ khẩn trương xác minh, rà soát các địa điểm liên quan. Với tinh thần trách nhiệm cao, đồng chí Trần Ngọc Nam, cán bộ Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường Hai Bà Trưng đã nhanh chóng triển khai kiểm tra, rà soát khu vực nghi công dân đánh rơi tài sản.

Sau quá trình tìm kiếm khẩn trương, đồng chí Trần Ngọc Nam đã phát hiện chiếc ví còn nguyên vẹn và tiến hành liên hệ, trao trả đầy đủ cho người bị mất. Khi nhận lại tài sản, công dân vô cùng xúc động bởi toàn bộ tiền mặt cùng các giấy tờ quan trọng vẫn được giữ nguyên.

Trong thư gửi Công an phường Hai Bà Trưng, công dân đã bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần tận tụy, trách nhiệm của tập thể đơn vị nói chung và đồng chí Trần Ngọc Nam nói riêng; đồng thời gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ Công an phường luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục là điểm tựa tin cậy của Nhân dân.

Việc nhanh chóng hỗ trợ người dân tìm lại tài sản không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hai Bà Trưng mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “Bản lĩnh - Nhân văn - Vì Nhân dân phục vụ”, gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân bằng những hành động thiết thực, cụ thể.