Nâng tầm y tế Công an Thủ đô, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

ANTD.VN - Ngày 3-8, Cục Y tế - Bộ Công an tiến hành kiểm tra toàn diện công tác y tế tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và Bệnh xá Trại tạm giam số 1. Đợt kiểm tra không chỉ đánh giá chất lượng chuyên môn, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế mà còn định hướng những giải pháp phát triển hệ thống y tế Công an nhân dân theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong giai đoạn mới.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì tiếp Đoàn kiểm tra

Định hướng xây dựng hệ thống y tế Công an hiện đại, chuyên nghiệp

Đoàn kiểm tra của Cục Y tế - Bộ Công an do Đại tá Hồ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Y tế làm Trưởng đoàn đến kiểm tra công tác y tế tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và Bệnh xá Trại tạm giam số 1. Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì buổi làm việc.

Tham dự còn có các thành viên Đoàn kiểm tra, đại diện các phòng chức năng, Ban Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội, lãnh đạo Trại tạm giam số 1 cùng cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị được kiểm tra.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Hồ Văn Dũng nhấn mạnh, công tác y tế luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là trong bối cảnh yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ ngày càng cao sau đại dịch Covid-19. Thực tiễn thời gian qua đã khẳng định lực lượng y tế Công an nhân dân luôn chủ động, kịp thời trong phòng, chống dịch bệnh, góp phần bảo đảm sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác, chiến đấu cũng như bảo đảm an sinh xã hội.

Đại tá Hồ Văn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Y tế - Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo đồng chí Trưởng đoàn kiểm tra, đợt làm việc lần này nhằm rà soát, đánh giá toàn diện các mặt công tác chuyên môn cũng như tiến độ chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế tại các đơn vị thuộc Công an nhân dân. Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở quan trọng để Cục Y tế tham mưu lãnh đạo Bộ Công an xây dựng chiến lược phát triển hệ thống y tế Công an nhân dân trong tình hình mới. Đoàn kiểm tra cũng tập trung làm rõ những kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế trong hoạt động chuyên môn và chuyển đổi số, đồng thời gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị đối với từng lĩnh vực được kiểm tra.

Đánh giá thực chất, tháo gỡ khó khăn để nâng cao chất lượng y tế Công an

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Văn Tuân khẳng định, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với công tác y tế trong toàn lực lượng, tạo điều kiện thuận lợi để Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội cũng như các bệnh xá tại cơ sở giam giữ phát triển đồng bộ, phù hợp với định hướng của Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu tại buổi kiểm tra

Đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố ghi nhận những kết quả nổi bật của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua khi không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, bệnh viện vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức về nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện bảo đảm hoạt động.

Từ thực tế đó, Thiếu tướng Lê Văn Tuân đề nghị Cục Y tế tiếp tục quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội hoàn thiện quy trình chuyên môn, nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, bảo đảm kết nối, liên thông dữ liệu phục vụ hiệu quả công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân.

Kiểm tra công tác chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện CATP

Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, từng bước xây dựng nền y tế Công an nhân dân hiện đại, chuyên nghiệp, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới. Riêng đối với hệ thống bệnh xá tại các trại tạm giam, cần tiếp tục được hướng dẫn chuyên môn phù hợp với đặc thù thực tiễn, bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người bị tạm giữ, tạm giam theo đúng quy định của pháp luật.

Theo chương trình làm việc, Đoàn kiểm tra sẽ kiểm tra tập trung vào các tiêu chí chuyên môn, công tác quản lý, hoạt động khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và chuyển đổi số, bảo đảm khách quan, toàn diện, phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Quang Long, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ y, Cục Y tế - Bộ Công an công bố các quyết định

Đoàn kiểm tra cũng sẽ trực tiếp lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế trong Công an nhân dân phát triển bền vững.

Báo cáo với Đoàn kiểm tra, Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội cho biết đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch phục vụ công tác kiểm tra, phân công cụ thể nhiệm vụ đến từng cán bộ phụ trách các chuyên đề, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, số liệu theo yêu cầu, bảo đảm quá trình kiểm tra diễn ra nghiêm túc, khách quan, đúng kế hoạch và đạt hiệu quả cao.

Thượng tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội báo cáo công tác chuẩn bị phục vụ Đoàn kiểm tra

Thông qua đợt kiểm tra lần này, Cục Y tế - Bộ Công an sẽ có cơ sở đánh giá toàn diện thực trạng hoạt động của Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội và Bệnh xá Trại tạm giam số 1; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn và định hướng các giải pháp phát triển trong thời gian tới. Đây cũng là bước đi quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng lực lượng y tế Công an nhân dân ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn phát triển mới.