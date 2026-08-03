Đề xuất mới nhất về thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã

Trình bày Tờ trình tóm tắt về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, dự thảo Luật gồm 5 chương, 39 điều với nhiều nội dung cơ bản quan trọng.

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phổ biến, giáo dục pháp luật, dự thảo Luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đề xuất ký kết điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí; quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Chủ tịch UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân như: tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ có liên quan đến pháp lý, cơ quan thi hành án hình sự, người sử dụng lao động, luật sư, luật gia...

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Tờ trình dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi)

Về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, dự thảo Luật kế thừa quy định Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở Trung ương và cấp tỉnh; giao người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương và Chủ tịch UBND cấp xã quyết định việc thành lập Hội đồng của bộ, cơ quan, tổ chức và cấp xã khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đối với người lao động, dự thảo Luật kế thừa, có điều chỉnh cho phù hợp thực tế, ưu tiên cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng; quy định rõ hơn các chính sách, trách nhiệm trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù…

Trình bày Báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự án Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp (UBPLTP) tán thành sự cần thiết, mục đích xây dựng Luật; cơ bản tán thành với phạm vi sửa đổi, bổ sung của các dự án luật.

Về Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (Điều 7), nhiều ý kiến trong UBPLTP đề nghị quy định khoản 4 Điều này theo hướng Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyết định thành lập Hội đồng theo “quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” thay cho quy định theo “hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh” như trong dự thảo Luật để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thành lập Hội đồng phối hợp PBGDPL ở cấp xã, phù hợp quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL).

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu trình bày Báo cáo thẩm tra

Liên quan đến đối tượng đặc thù (Điều 16), đa số ý kiến trong UBPLTP nhất trí với quy định về đối tượng đặc thù như của dự thảo Luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục làm rõ hơn tiêu chí, nguyên tắc xác định thế nào là “khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật” để làm căn cứ giao Chính phủ quy định chi tiết nhóm đối tượng đặc thù này, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Đồng thời, trong Luật chỉ quy định về tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng đặc thù và giao Chính phủ xác định cụ thể các đối tượng đặc thù để bảo đảm kịp thời, phù hợp với yêu cầu thực tế.